В Украине раскрыли схему продажи автомобилей, предназначенных для гуманитарных нужд ВСУ: изъяли 49 машин
Правоохранители разоблачили отца и сына, которых подозревают в организации схемы ввоза автомобилей из Европы под видом гуманитарной помощи для ВСУ с последующей продажей гражданским покупателям.
По данным следствия, автомобили ввозили в Украину через благотворительные фонды без уплаты таможенных пошлин, а затем продавали через тематические группы в мессенджерах вместо передачи Силам обороны.
На данный момент правоохранители подтвердили продажу 29 автомобилей. В ходе первых обысков изъяли еще 49 машин, подготовленных к продаже.
Обоим фигурантам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 201-4 Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.
Источник: Бюро экономической безопасности Украины
В Николаеве полицейские задержали мужчину, которого подозревают в продаже автомобилей, ввезенных в Украину в качестве гуманитарной помощи для нужд ВСУ. Общая сумма его «заработка» на таких сделках превысила 15 тысяч долларов.
Суд в Харькове изменил меру пресечения автоблогерше и руководительнице благотворительного фонда, которую подозревают в продаже автомобилей, ввезенных в качестве гуманитарной помощи для ВСУ. Теперь она будет находиться под стражей с возможностью внесения залога в размере почти миллиона гривен.
27 апреля 2026 года в Украину доставили организатора преступной схемы, действовавшей под видом поставок автомобилей для ВСУ. По данным следствия, злоумышленники систематически выманивали деньги у граждан, в частности у военнослужащих.