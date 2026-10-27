Правоохранители разоблачили отца и сына, которых подозревают в организации схемы ввоза автомобилей из Европы под видом гуманитарной помощи для ВСУ с последующей продажей гражданским покупателям.

По данным следствия, автомобили ввозили в Украину через благотворительные фонды без уплаты таможенных пошлин, а затем продавали через тематические группы в мессенджерах вместо передачи Силам обороны.

На данный момент правоохранители подтвердили продажу 29 автомобилей. В ходе первых обысков изъяли еще 49 машин, подготовленных к продаже.

Обоим фигурантам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 201-4 Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.

Источник: Бюро экономической безопасности Украины