„Najbardziej zasadniczy” były prokurator Dmytro Werbycki wciąż stara się ratować swoją reputację. Po serii wywiadów, wyjaśnień dotyczących majątku oraz reportażu charytatywnego o telewizorze dla szpitala wydaje się, że w końcu znalazł głównego organizatora kampanii medialnej skierowanej przeciwko niemu. Spoiler: to nie jest NAZK, nie są to dziennikarze, a nawet nie kalkulator.

Trzeba przyznać, że Werbycki wykazuje się wytrwałością. Codziennie uparcie i wytrwale ratuje swoją reputację, jakby zajmował się wyłącznie jej oczyszczaniem. Niedawno, nawiasem mówiąc, Dmytro Werbycki powiedział dziennikarzom stacji 1+1, że zarabia pieniądze, udzielając pomocy prawnej tym, u których „wystąpiły problemy z organami ścigania”. Ciekawe sformułowanie ze strony – choćby byłego – funkcjonariusza organów ścigania, prawda? Od razu w tle rozbrzmiał motyw z filmu „Miasto, którego nie ma”.

Ale mówimy o najnowszej wersji wydarzeń przedstawionej przez Werbyckiego – tym razem stwierdził on, że nagonkę medialną na niego zlecił i opłacił… Ihor Kolomojski. Ten sam oligarcha, w sprawach którego były zastępca prokuratora generalnego odegrał kiedyś ważną rolę.

Przypisanie zainteresowania mediów osobistej zemście to wersja z pewnością wygodna, ale od tego nie mniej żałosna. Bo Verbycki obwiniał o swoje bezprawne wzbogacenie się praktycznie wszystkich: Komisję ds. Zapobiegania Korupcji (NAZK), zamożnych rodziców, bogatych przyjaciół, a nawet kalkulator, z którego nieumiejętnie korzystali funkcjonariusze organów ścigania, sprawdzając oświadczenia majątkowe byłego prokuratora. Teraz do tej listy dołączył również Kolomojski. Nie zmniejszyło to jednak liczby niewygodnych pytań dotyczących pokaźnego majątku Werbyckiego. Nawet jeśli między Kolomojskim a Werbyckim rzeczywiście istnieje konflikt, to sam w sobie nie wyjaśnia on pochodzenia aktywów byłego prokuratora.

Przypomnijmy, że NAKZ wykryła u Werbyckiego oznaki nieuzasadnionego pochodzenia aktywów o wartości ponad 30 milionów hrywien. Chodzi o nieruchomości, samochody i inne mienie, którego pochodzenie wzbudziło zainteresowanie organów antykorupcyjnych i dziennikarzy. Verbycki ze swojej strony twierdzi, że posiada dokumenty, które obalają te zarzuty, i skarży się, że media nie chcą pokazywać jego wyjaśnień.

Szczególnie interesujące jest to, że sam Kolomojski podczas ostatnich rozpraw sądowych nawet nie wspomniał o Werbyckim. Niezależnie od tego, dziś uznano go za sprawcę problemów wizerunkowych Werbyckiego. Pozostaje ustalić, czy Kolomojski zdaje sobie sprawę, że, jak się okazuje, kieruje również kampanią medialną przeciwko byłemu zastępcy prokuratora generalnego.

Przypomnijmy, że historia konfliktu między Werbyckim a Kolomojskim nie zaczęła się wczoraj. Już podczas konferencji prasowej w kwietniu 2024 roku (na miesiąc przed opublikowaniem przez „Schemy” śledztwa dotyczącego nielegalnego majątku i nieruchomości Werbyckiego) były prokurator skarżył się na rzekomą presję ze strony biznesmena. Twierdził wówczas, że akt oskarżenia przeciwko Kolomojskiemu został przekazany do sądu, a samego biznesmena nazywał osobą przebywającą w „więzieniu”.

Adwokat Kolomojskiego publicznie zaprzeczył tym twierdzeniom. Nazwał informację o przekazaniu aktu oskarżenia do sądu nieprawdziwą. Jeśli chodzi o miejsce pobytu biznesmena, to zgodnie z opublikowanymi wówczas wyjaśnieniami Kolomojski przebywał w areszcie w Wydziale ds. Zapewnienia Dochodzenia Przedprocesowego Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU). Jego adwokaci oświadczyli również, że zamierzają wnieść pozew przeciwko Werbyckiemu w celu ochrony honoru, godności i reputacji biznesowej.

Nie można też pominąć niedawnej historii charytatywnej, w której Werbycki i jego partnerka Ksystyna Ilnycka przywieźli do szpitala telewizor za 19 tysięcy hrywien. Bez wątpienia jest to dobry uczynek. Jednak telewizor podarowano mężczyźnie przykutemu do łóżka (próbując zaimponować swojej ukochanej, nieudanie skoczył do wody z wysokości), na leczenie którego Ilnycka dzień wcześniej sama wezwała do zbierania pieniędzy na Instagramie.

Nasuwa się więc pytanie: jeśli człowiek potrzebuje środków na leczenie, po co dawać mu telewizor, zamiast pomóc w opłaceniu usług medycznych? Zapewne telewizor jest mu potrzebny, żeby się nie nudził. Chciałoby się jednak zrozumieć, kto dokładnie uznał, że w tej sytuacji telewizor jest ważniejszy niż pieniądze na leczenie.

Nie pominęmy też kontrastu w wartości akcesoriów i ubrań na ulicy Ilnyckiej podczas uroczystego wniesienia telewizora do sali szpitalnej: łącznie około 100 000 hrywien. Oznacza to, że wartość garderoby okazała się ponad pięciokrotnie wyższa od ceny darowizny charytatywnej. Oczywiście same w sobie drogie ubrania nie są dowodem na coś nielegalnego, ale w kontekście publicznego przypływu dobroczynności te marki wyglądają nieco nie na miejscu. Chociaż w relacjach z prośbą o zbiórkę pieniędzy na leczenie męża Ilnycka również pojawiała się w akcesoriach marki Dior. Nic dziwnego.

Najważniejsze jest to, że działalność charytatywna nie eliminuje pytań o majątek, a telewizor za 19 tysięcy hrywien nie odpowiada na pytania o aktywa warte dziesiątki milionów. Nawet jeśli bardzo chce się przenieść rozmowę z jednego tematu na drugi.

Tymczasem Dmytro Werbycki nadal pracuje nad wzmocnieniem swojej reputacji. W różnych serwisach internetowych wciąż pojawiają się teksty o tym, jak bardzo jest on zasadniczy, jak jest prześladowany i dlaczego wszystkie krytyczne publikacje rzekomo mają jeden wielki i bardzo obraźliwy dla niego motyw. Przynajmniej w jednym z takich artykułów autor tak gorliwie broni byłego prokuratora, że pod koniec przechodzi od dziennikarstwa do banalnego przypominania o jego autorytecie.

Cytat: „Nie ma byłych funkcjonariuszy organów ścigania” – rzekomo Werbycki raczej nie stracił wpływów w organach ścigania, ma poważnych zwolenników, zwłaszcza wśród wojskowych, którym pomaga. Dlatego „gra w jedną bramkę na pewno się nie uda”. Znów powiewa atmosferą gangsterskich lat 90., prawda?

Być może autor po prostu bardzo chciał podkreślić zasługi bohatera. Ale wyszło ciekawie: zaczęli od opowieści o rzekomej medialnej zemście Koloomojskiego, a skończyli w rzeczywistości przypomnieniem o możliwym wpływie samego Werbyckiego. Coś w rodzaju usługi wizerunkowej: nie tylko wyjaśnimy, dlaczego nasz bohater jest ofiarą, ale też delikatnie przypomnimy, że nie należy go lekceważyć.

Czy rzeczywiście ten tekst został opłacony przez Werbyckiego – bez dowodów nie będziemy tego twierdzić. Jednak staranność, z jaką autor broni byłego prokuratora, a do tego podkreśla jego powiązania i potencjał, zasługuje na uwagę. Bo jakoś ten tekst nie brzmi jak o sprawiedliwości. Raczej o jakąś zemstę.

Zresztą o wszystko można zapytać osobiście. Na przykład u Kolomojskiego. Dziennikarze UA.News wezmą udział w kolejnej rozprawie sądowej, aby osobiście zapytać Igora Walerijowicza, za co tak ostro atakuje byłego prokuratora Werbyckiego.

Pełną chronologię skandali związanych z Dmytrem Werbyckim warto przeczytać tutaj: Historia Dmytra Werbyckiego

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