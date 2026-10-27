W Karpatach spadł śnieg, a na szczycie Pip Ivan temperatura spadła do -4°C

Rano 27 października w wysokogórskich rejonach Karpat Ukraińskich spadł śnieg. Na szczycie Pip Ivan Czarnohorski odnotowano mróz, mgłę i silny wiatr. Śnieg pada również w ośrodku narciarskim Dragobrat.

Rankiem 27 października na szczycie Pip Ivan Czarnohorski, jednym z najwyższych szczytów Karpat Ukraińskich, panowała pochmurna pogoda i mgła. Góra ta położona jest na granicy obwodów iwano-frankowskiego i zakarpackiego.

Temperatura powietrza spadła do -4°C, a północno-wschodni wiatr osiągał prędkość 17 m/s.

„Temperatura powietrza wynosi -4°C. Wypadło trochę śniegu” — poinformowali ratownicy górscy z regionu Przykarpacia.

O opadach śniegu informują również z Dragobratu — najwyżej położonego ośrodka narciarskiego na Ukrainie, położonego w Karpatach Ukraińskich.

Warunki pogodowe w wysokich górach mogą się szybko zmieniać, dlatego planując wycieczki, warto uwzględnić mróz, mgłę, silny wiatr i możliwe pogorszenie widoczności.

Informują o tym ratownicy górscy z regionu Przykarpacia oraz użytkownicy mediów społecznościowych.

Przypomnijmy, że 13 października na szczycie góry Pip Ivan Czarnohorski w Karpatach odnotowano zimowe warunki pogodowe z pokrywą śnieżną i temperaturą poniżej zera. Pogoda w wysokich partiach gór gwałtownie się pogorszyła, obserwuje się gęste zachmurzenie i znaczne ograniczenie widoczności.

We wtorek, 27 października, na Ukrainie spodziewana jest pochmurna pogoda z przejaśnieniami. Deszcze dotrą do południowo-zachodniej części kraju, a także będą padać w nocy w obwodach zachodnich, podczas gdy na pozostałym terytorium nie przewiduje się znacznych opadów.

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