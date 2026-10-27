Rada poparła nadanie tytułu Bohatera Ukrainy Kostiantynowi Wlasenko, który utrzymywał pozycję przez 491 dni,

Rada Najwyższa poparła wniosek skierowany do Prezydenta Ukrainy w sprawie nadania żołnierzowi Konstantynowi Własienkowi tytułu Bohatera Ukrainy. Żołnierz spędził 491 dni na pozycji bojowej na kierunku kupiańskim, a po odniesieniu ciężkich ran został ewakuowany w ramach wyjątkowej operacji powietrznej.

Za przyjęciem decyzji opowiedziało się 250 posłów.

Wiceprzewodnicząca Rady Najwyższej Olena Kondratjuk poinformowała, że do prezydenta Ukrainy zostanie skierowany apel poselski w sprawie nadania tytułu Bohatera Ukrainy Kostiantynowi Własenko — żołnierzowi 30. oddzielnej brygady zmechanizowanej im. księcia Konstantyna Ostrogskiego.

Jedna z inicjatorek apelu, posłanka Iryna Konstankevych, poinformowała na Facebooku, że ochotnik spędził na pozycji bojowej 491 dni. Według jej słów, w wyniku ciężkich ran nóg Wlasenko stracił jedną stopę, a drugą musiał samodzielnie amputować, aby przeżyć.

„Przez prawie półtora roku jego domem i schronieniem była betonowa rura drenażowa. W nieludzkich warunkach, pod ciągłym ostrzałem i zagrożeniem atakami rosyjskich dronów, Kostiantyn nadal walczył o życie” – napisała, jak przekazuje korespondent Ukrainformu.

Ponadto Rada poparła utrzymanie 50-procentowego podatku od zysków banków w 2027 roku.

Wcześniej Rada przedłużyła terminy wydawania zezwoleń dla cudzoziemców służących w Siłach Zbrojnych Ukrainy.

Rada Najwyższa rozpoczęła również rozpatrywanie budżetu na rok 2027, zawierającego 5236 poprawek.

Wcześniej komisja budżetowa Rady Najwyższej poparła podwyżkę wynagrodzeń dla żołnierzy.

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