乌克兰最高拉达通过了致乌克兰总统的请愿书，建议授予军人科斯蒂安丁·弗拉森科“乌克兰英雄”称号。 这名战士在库皮扬斯克方向的战斗阵地坚守了491天，在身受重伤后，通过一次史无前例的空中行动被成功撤离。

该决议获得了250名议员的支持。

乌克兰最高拉达副主席奥莱娜·孔德拉季乌克表示，将向乌克兰总统提交一份议员请愿书，请求授予第30独立机械化旅（以康斯坦丁·奥斯特罗茨基亲王命名）的军人康斯坦丁·弗拉森科 ——这位军人隶属于以科斯蒂安丁·奥斯特罗茨基亲王命名的第30独立机械化旅。

该请愿书的发起人之一、议员伊琳娜·康斯坦凯维奇在Facebook上透露，这位志愿者在战斗岗位上坚守了491天。 据她介绍，由于双腿严重受伤，弗拉森科失去了一只脚，为了生存，他不得不自己截掉了另一只脚。

“将近一年半的时间里，一根混凝土排水管就是他的家和避难所。 在非人般的环境中，面对持续的炮击和俄罗斯无人机袭击的威胁，科斯蒂安丁仍在为生存而奋斗，”她写道，据乌克兰通讯社记者报道。

此外，议会支持在2027年维持银行50%的所得税税率。

此前，议会已延长了为在乌克兰武装部队服役的外国人办理居留证的期限。

此外，最高拉达已开始审议包含5236项修正案的2027年预算案。

此前，最高拉达预算委员会支持提高军人薪资。

关注我们在