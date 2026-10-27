Рада поддержала присвоение звания Героя Украины Константину Власенко, который удерживал позицию 491 день,

Верховная Рада поддержала обращение к Президенту Украины о присвоении военнослужащему Константину Власенко звания Героя Украины. Боец провёл на боевой позиции на Купянском направлении 491 день, а после тяжёлых ранений его эвакуировали в ходе уникальной воздушной операции.

Решение поддержали 250 народных депутатов.

Заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк сообщила, что Президенту Украины будет направлено депутатское обращение о присвоении звания Героя Украины Константину Власенко — военнослужащему 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского.

Одна из инициаторов обращения, народный депутат Ирина Констанкевич, сообщила в Facebook, что доброволец провёл на боевой позиции 491 день. По её словам, в результате тяжёлых ранений ног Власенко лишился одной стопы, а вторую был вынужден ампутировать самостоятельно, чтобы выжить.

«Почти полтора года его домом и укрытием была бетонная дренажная труба. В нечеловеческих условиях, под постоянными обстрелами и под угрозой атак российских дронов Константин продолжал бороться за жизнь», — написала она, передает корреспондент Укринформа.

Кроме того, Рада поддержала сохранение 50-процентного налога на прибыль банков в 2027 году.

До этого Рада продлила сроки оформления разрешений для иностранцев, служащих в ВСУ.

Также Верховная Рада приступила к рассмотрению бюджета на 2027 год с 5236 поправками.

Ранее бюджетный комитет Верховной Рады поддержал повышение зарплат военным.

Читай нас в