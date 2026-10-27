Rada Najwyższa planuje rozpatrzyć projekt ustawy nr 10242, który przewiduje karę do ośmiu lat pozbawienia wolności za wykorzystywanie danych z rejestrów państwowych w czasie stanu wojennego. Prezes zarządu Centrum Przeciwdziałania Korupcji Witalij Szabunin stwierdził, że przepisy te mogą stanowić zagrożenie dla dziennikarzy śledczych, którzy ujawniają przypadki nielegalnego wzbogacania się urzędników.

„Zamiast ustaw antykorupcyjnych, na które UE przeznacza Ukrainie środki finansowe, posłowie Zełenskiego chcą jutro przegłosować kary więzienia dla dziennikarzy, którzy piszą o ich majątkach” – zauważa.

Według Szabunina projekt ustawy nr 10242 (autor – poseł z byłej partii OPZZh Mamka) przewiduje do 8 lat pozbawienia wolności za „kopiowanie” danych z rejestrów państwowych w czasie stanu wojennego.

„To właśnie z rejestrów dziennikarze dowiadują się o luksusowych mieszkaniach krewnych urzędników, podróżach posłów do Rosji oraz majątku, którego nie da się zgromadzić z poselskiej pensji. Dziennikarza można uznać za „współsprawcę”, a jego źródło – za przestępcę. 8 lat to już poważne przestępstwo, co oznacza podsłuchiwanie i śledzenie obu stron (zarówno dziennikarza, jak i źródła)” – dodaje Szabunin.

Przypomina, że Rada Najwyższa już dwukrotnie odrzuciła ten projekt ustawy.

„A teraz próbują go przeforsować po raz trzeci. Tymczasem posłowie Zełenskiego nie głosują za ustawami antykorupcyjnymi, od których zależą fundusze z UE. Tylko w ciągu jednego tygodnia sesji w październiku Ukraina nie otrzymała 650 mln euro. Za tę kwotę można kupić sto tysięcy przechwytujących „szahidów”. Posłom Zełenskiego łatwiej jest wsadzić do więzienia tych, którzy ujawniają ich majątki, niż przegłosować środki na przetrwanie Ukrainy. Kto zagłosuje „za” — opublikujemy z imienia i nazwiska” — podsumowuje przewodniczący CPK.

Wcześniej Rada przedłużyła terminy wydawania zezwoleń dla obcokrajowców służących w Siłach Zbrojnych Ukrainy.

Rada Najwyższa rozpoczęła również rozpatrywanie budżetu na rok 2027, zawierającego 5236 poprawek.

Wcześniej komisja budżetowa Rady Najwyższej poparła podwyżkę wynagrodzeń dla żołnierzy.

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