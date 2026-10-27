乌克兰最高拉达计划审议第10242号法案，该法案规定，在战时状态下擅自使用国家登记册中的数据，将面临最高八年监禁。 反腐败中心董事会主席维塔利·沙布宁表示，这些规定可能会对揭露官员非法敛财的调查记者构成威胁。

“与其制定欧盟为乌克兰提供资金支持的反腐败法律，泽连斯基阵营的议员们明天却打算投票通过一项法案，将报道他们财产状况的记者送进监狱，”他指出。

据沙布宁介绍，第10242号法案（提案人为前“反对派平台——为了生命”党议员马姆卡）规定，在战时状态下“复制”国家登记册中的数据将面临最高8年的监禁。

“正是通过这些登记册，记者们才得以了解到官员亲属拥有的豪华公寓、议员赴俄罗斯的行程，以及仅靠议员薪水根本无法积累的巨额财富。 记者可能会被定性为‘共犯’，而其消息来源则会被视为罪犯。8年监禁已属重罪，这意味着对双方（记者和消息来源）都将实施监听和跟踪，”沙布宁补充道。

他提醒道，乌克兰最高拉达此前已两次否决了该法案。

“而现在，他们正试图第三次推动该法案。 与此同时，泽连斯基阵营的议员却拒绝投票通过那些关系到欧盟资金的反腐败法律。仅在10月的一个会期周内，乌克兰就错失了6.5亿欧元。这笔钱足以购买十万枚‘沙希德’拦截导弹。 对泽连斯基阵营的议员来说，将揭露其财产来源的人送进监狱，比为乌克兰的生存拨款投票要容易得多。谁投了‘赞成’票——我们将公布其姓名，”反腐败中心主席总结道。

此前，议会已延长了为在乌克兰武装部队服役的外国人办理居留证的期限。

此外，最高拉达已开始审议包含5236项修正案的2027年预算案。

此前，最高拉达预算委员会支持提高军人薪资。

关注我们在