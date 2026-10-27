Шабунин предупредил о рисках для журналистов в связи с законопроектом о данных из госреестров

Верховная Рада планирует рассмотреть законопроект № 10242, который предусматривает до восьми лет лишения свободы за использование данных из государственных реестров во время военного положения. Председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин заявил, что эти нормы могут создать угрозу для журналистов-расследователей, которые разоблачают незаконное обогащение чиновников.

«Вместо антикоррупционных законов, на которые ЕС выделяет Украине деньги, депутаты Зеленского завтра хотят проголосовать за тюремное заключение для журналистов, которые пишут об их доходах», — отмечает он.

По словам Шабунина, законопроект № 10242 (автор — нардеп из бывшей ОПЗЖ Мамка) предусматривает до 8 лет лишения свободы за «копирование» данных из государственных реестров во время военного положения.

«Именно из реестров журналисты узнают об элитных квартирах родственников чиновников, поездках нардепов в РФ и состояниях, на которые не заработаешь депутатской зарплатой. Журналиста можно сделать «соучастником», а его источник — преступником. 8 лет — это уже тяжкое преступление, то есть прослушивание и слежка за обоими (и журналистом, и источником)», — добавляет Шабунин.

Он напоминает, что Верховная Рада уже дважды отклоняла этот законопроект.

«И вот его выносят на голосование в третий раз. Между тем антикоррупционные законы, от которых зависят деньги ЕС, депутаты Зеленского не голосуют. Только за одну сессионную неделю в октябре Украина не получила 650 млн евро. На эту сумму можно купить сто тысяч перехватчиков «шахидов». Депутатам Зеленского легче посадить тех, кто разоблачает их доходы, чем проголосовать за выделение средств на выживание Украины. Кто нажмет «за» — опубликуем поименно», — резюмирует глава ЦПК.

До этого Рада продлила сроки оформления удостоверений для иностранцев, служащих в ВСУ.

Также Верховная Рада приступила к рассмотрению бюджета на 2027 год с 5236 поправками.

Ранее бюджетный комитет Верховной Рады поддержал повышение зарплат военным.

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