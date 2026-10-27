Карпаты засыпало снегом, на горе Пип-Иван температура опустилась до -4 °C

Утром 27 октября высокогорье Украинских Карпат засыпало снегом. На горе Пип Иван Черногорский зафиксировали мороз, туман и сильный ветер. Снег также выпадает на горнолыжном курорте Драгобрат.

Утром 27 октября на горе Пип Иван Черногорский, одной из самых высоких вершин Украинских Карпат, наблюдалась облачная погода и туман. Гора расположена на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

Температура воздуха опустилась до -4 °C, а северо-восточный ветер достигал 17 м/с.

«Температура воздуха -4 °С. Выпало немного снега», — сообщили горные спасатели Прикарпатья.

О снегопаде сообщают также из Драгобрата — самого высокогорного горнолыжного курорта Украины, расположенного в Украинских Карпатах.

Погодные условия в высокогорье могут быстро меняться, поэтому при планировании походов следует учитывать мороз, туман, сильный ветер и возможное ухудшение видимости.

Об этом сообщают горные спасатели Прикарпатья и пользователи социальных сетей.

Напомним, на вершине горы Пип Иван Черногорский в Карпатах 13 октября были зафиксированы зимние погодные условия со снежным покровом и минусовой температурой. Погода в высокогорье резко ухудшилась, наблюдается плотная облачность и значительное ограничение видимости.

В Украине во вторник, 27 октября, ожидается облачная погода с прояснениями. Дожди пройдут в юго-западной части страны, а также будут идти ночью в западных областях, тогда как на остальной территории существенных осадков не предвидится.

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