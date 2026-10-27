喀尔巴阡山被大雪覆盖，皮普·伊万山的气温降至-4°C

10月27日清晨，乌克兰喀尔巴阡山脉的高山地区降雪。在乔尔诺吉尔斯基的皮普·伊万峰，观测到严寒、大雾和强风。德拉戈布拉特滑雪胜地也降下了雪。

10月27日上午，在乌克兰喀尔巴阡山脉最高峰之一——黑山皮普·伊万峰，天气多云且有雾。该山峰位于伊万诺-弗兰科夫斯克州与扎卡尔帕蒂亚州交界处。

气温降至-4°C，东北风风速高达17米/秒。

“气温为-4°C，下了一点雪，”普里卡尔帕蒂亚地区的山地救援人员报告称。

位于乌克兰喀尔巴阡山脉的德拉戈布拉特——乌克兰海拔最高的滑雪胜地——也报告了降雪情况。

高海拔地区的天气状况可能迅速变化，因此在规划登山行程时，应考虑到严寒、大雾、强风以及能见度可能下降的情况。

卡尔帕蒂亚山区的山地救援人员和社交媒体用户均报道了这一情况。

需要提醒的是，10月13日，喀尔巴阡山脉的皮普·伊万·乔尔诺吉尔斯基峰顶已出现冬季天气状况，包括积雪和零下气温。 高海拔地区的天气急剧恶化，目前出现大范围阴云，能见度显著降低。

乌克兰预计在10月27日（星期二）将出现多云间晴的天气。降雨将波及该国西南部地区，并将于夜间在西部各州持续，而其余地区预计不会出现显著降水。

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