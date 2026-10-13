Відео: на горі Піп Іван уже випав сніг

На вершині гори Піп Іван Чорногірський у Карпатах 13 жовтня зафіксовано зимові погодні умови зі сніговим покривом та мінусовою температурою. Погода у високогір'ї стрімко погіршилася, спостерігається щільна хмарність і суттєве обмеження видимості.

У зв'язку із зимовими умовами гірські рятувальники та ДСНС закликають туристів утриматися від походів у високогір'я, ретельно стежити за прогнозами погоди, дбати про відповідне спорядження та відповідально планувати маршрути.

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Джерело: ДСНС України.

Український гідрометцентр оголосив І (жовтий) рівень небезпечності через погіршення погодних умов у більшості регіонів країни протягом 14–15 жовтня.

Погода в Україні найближчими днями буде мінливою — від дощів у частині регіонів до майже літнього тепла. Температура повітря та кількість опадів суттєво відрізнятимуться залежно від місцевості.

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