Погода на вихідних здивує контрастами: від дощів до +26 градусів тепла
Погода в Україні найближчими днями буде мінливою — від дощів у частині регіонів до майже літнього тепла. Температура повітря та кількість опадів суттєво відрізнятимуться залежно від місцевості.
Особливості погоди в Україні в суботу
Оцінюючи синоптичні вихідні, експерт зауважила, що в суботу (10 жовтня) обов'язково "варто вибиратися кудись на природу, за місто, подихати свіжим повітрям".
"Бо дощу не буде ніде в Україні", - наголосила Діденко.
Температура повітря в цей день, за її словами, очікується "прийнятною, комфортною".
У більшості областей України передбачається +18...+22°С.
На півдні в денні години може бути навіть тепліше - до +24°С.
Тим часом дещо свіжіше повітря буде у північній частині країни. Там стовпчики термометрів можуть показати +16...+18°С.
Як зміниться погода в Україні в неділю
Діденко розповіла, що в неділю (11 жовтня) черговий атмосферний фронт принесе дощі:
у західні області;
у Вінницьку область;
у північні області.
"На півдні, на сході та в більшості центральних областей дощів в неділю не очікується", - уточнила метеоролог.
Температура повітря найнижчою очікується в цей день у західних областях - близько +10...+13°С.
При цьому на решті території - переважатиме тепла повітряна маса:
в середньому по Україні +19...+24°С;
на півдні - до +23...+26°С.
До чого готуватись на вихідних у Києві
Згідно з прогнозом синоптика, впродовж 10 жовтня опадів у Києві не передбачається.
"Рвучкий вітер стихне після обіду", - уточнила Діденко.
Максимальна температура повітря, за її словами, коливатиметься в межах +17°С.
У неділю, 11 жовтня, в столиці потеплішає - до +21°С.
"Істотні опади - малоймовірні. Хіба аж надвечір пройде невеликий дощ", - підсумувала експерт.
Про це повідомляється із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.
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