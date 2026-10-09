Погода на вихідних здивує контрастами: від дощів до +26 градусів тепла

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Погода в Україні найближчими днями буде мінливою — від дощів у частині регіонів до майже літнього тепла. Температура повітря та кількість опадів суттєво відрізнятимуться залежно від місцевості.

Особливості погоди в Україні в суботу

Оцінюючи синоптичні вихідні, експерт зауважила, що в суботу (10 жовтня) обов'язково "варто вибиратися кудись на природу, за місто, подихати свіжим повітрям".

"Бо дощу не буде ніде в Україні", - наголосила Діденко.

Температура повітря в цей день, за її словами, очікується "прийнятною, комфортною".

У більшості областей України передбачається +18...+22°С.

На півдні в денні години може бути навіть тепліше - до +24°С.

Тим часом дещо свіжіше повітря буде у північній частині країни. Там стовпчики термометрів можуть показати +16...+18°С.

Як зміниться погода в Україні в неділю

Діденко розповіла, що в неділю (11 жовтня) черговий атмосферний фронт принесе дощі:

у західні області;

у Вінницьку область;

у північні області.

"На півдні, на сході та в більшості центральних областей дощів в неділю не очікується", - уточнила метеоролог.

Температура повітря найнижчою очікується в цей день у західних областях - близько +10...+13°С.

При цьому на решті території - переважатиме тепла повітряна маса:

в середньому по Україні +19...+24°С;

на півдні - до +23...+26°С.

До чого готуватись на вихідних у Києві

Згідно з прогнозом синоптика, впродовж 10 жовтня опадів у Києві не передбачається.

"Рвучкий вітер стихне після обіду", - уточнила Діденко.

Максимальна температура повітря, за її словами, коливатиметься в межах +17°С.

У неділю, 11 жовтня, в столиці потеплішає - до +21°С.

"Істотні опади - малоймовірні. Хіба аж надвечір пройде невеликий дощ", - підсумувала експерт.

Про це повідомляється із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.

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