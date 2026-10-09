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У п’ятницю, 9 жовтня, у Києві та Київській області очікуються сильні пориви вітру. Після 12:00 швидкість поривів сягатиме 15–20 м/с, а небезпечні погодні умови збережуться до кінця доби. Укргідрометцентр оголосив I рівень небезпечності — жовтий.

Фахівці радять не перебувати поблизу рекламних щитів, ліній електропередачі та великих дерев. Також рекомендується не паркувати автомобілі поруч із такими об’єктами.

За таких погодних умов фахівці рекомендують уникати перебування поблизу рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев і не паркувати поруч із ними автотранспорт.

КМДА принагідно нагадує:

при підтопленні проїжджої частини чи тротуарів необхідно звертатися до диспетчерської КК «Київавтодор»: (044) 284-74-19.

Якщо впало дерево чи зламалися гілки, телефонуйте до аварійно-диспетчерської служби КО «Київзеленбуд»: (044) 272-40-18.

Також коли падіння дерев чи гілок загрожує життю, звертайтесь до рятувальників: 101 або (044) 430-37-13 (телефон КАРС).

При несправності світлофорних об’єктів чи дорожніх знаків телефонуйте за номерами: 050-387-35-42 (телефон Центру організації дорожнього руху, ЦОДР).

При травмуванні людей слід негайно телефонувати на 103.

Про це повідомляється із посиланням на Український гідрометцентр.

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