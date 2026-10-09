Киев и область предупредили о сильном ветре до конца суток 9 октября

В пятницу, 9 октября, в Киеве и Киевской области ожидаются сильные порывы ветра. После 12:00 скорость порывов достигнет 15–20 м/с, а опасные погодные условия сохранятся до конца суток. Укргидрометцентр объявил I уровень опасности — желтый.

Специалисты советуют не находиться вблизи рекламных щитов, линий электропередачи и крупных деревьев. Также рекомендуется не парковать автомобили рядом с такими объектами.

В таких погодных условиях специалисты рекомендуют избегать пребывания вблизи рекламных щитов, линий электропередачи, крупных деревьев и не парковать рядом с ними автотранспорт.

КГГА при этом напоминает:

при подтоплении проезжей части или тротуаров необходимо обращаться в диспетчерскую КК «Киевавтодор»: (044) 284-74-19.

Если упало дерево или сломались ветки, звоните в аварийно-диспетчерскую службу КО «Киевзеленбуд»: (044) 272-40-18.

Также, если падение деревьев или веток угрожает жизни, обращайтесь к спасателям: 101 или (044) 430-37-13 (телефон КАРС).

В случае неисправности светофоров или дорожных знаков звоните по номерам: 050-387-35-42 (телефон Центра организации дорожного движения, ЦОДР).

В случае травмирования людей следует немедленно звонить по номеру 103.

Об этом сообщается со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

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