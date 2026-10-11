12 октября в большинстве областей Украины пройдут дожди: прогноз погоды на понедельник

В понедельник, 12 октября, в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. В большинстве областей пройдут дожди, местами осадки будут значительными.

По прогнозу синоптиков, в большинстве северных областей, в Винницкой области, а также ночью в западных и днем в Черкасской, Кировоградской и Одесской областях ожидается умеренный дождь.

В Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Житомирской и Киевской областях ночью местами пройдут значительные осадки. На остальной территории Украины осадков не ожидается.

В Закарпатье и Прикарпатье ночью и утром местами прогнозируется туман.

Ветер будет юго-восточным, а в западных и северных областях — северо-западным. Его скорость составит 5–10 м/с.

Температура воздуха ночью составит 8–13° тепла, на крайнем западе страны — 3–8° тепла. Днём в западных, большинстве северных и Винницкой областях воздух прогреется до 12–17°, тогда как на остальной территории ожидается 18–23° тепла.

В столице и в Киевской области в понедельник будет облачно с прояснениями, прогнозируется умеренный дождь. Ночью в Киевской области местами возможны значительные осадки.

Ветер северо-западный, скоростью 5–10 м/с.

В Киеве ночью температура воздуха составит 10–12° тепла, днём — 13–15°. В Киевской области ночью ожидается 8–13° тепла, а днём — 12–17°.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

В Украине сегодня, 11 октября, ожидается теплая погода с температурой до +24°. В то же время в западных, северных и Винницкой областях прогнозируются дожди, а в отдельных районах запада они будут значительными.

В пятницу, 9 октября, в Украине сохранялась относительно теплая погода, однако в некоторых регионах ожидаются осадки и сильный ветер. Местами также снизится температура воздуха.

Погода в Украине в ближайшие дни будет переменчивой — от дождей в некоторых регионах до почти летнего тепла. Температура воздуха и количество осадков будут существенно различаться в зависимости от местности.

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