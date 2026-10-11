Курс валют на 11 октября: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины (НБУ) обнародовал официальный курс валют на воскресенье, 11 октября 2026 года.

По сравнению с предыдущим банковским днем, 10 октября, стоимость доллара США, евро, британского фунта стерлингов, польского злотого и швейцарского франка не изменилась.

Национальный банк Украины установил следующие официальные курсы иностранных валют:

Доллар США — 44,85 грн ;

Евро — 50,13 грн ;

Польский злотый — 11,45 грн.

Курсы британского фунта стерлингов и швейцарского франка также остались на уровне предыдущего дня.

За неделю динамика валют была неоднородной. Доллар США и швейцарский франк подорожали, тогда как евро, польский злотый и британский фунт стерлингов продемонстрировали снижение стоимости.

Таким образом, несмотря на отсутствие изменений в официальных курсах основных валют по сравнению с 10 октября, за неделю на валютном рынке произошли колебания.

Ранее Национальный банк Украины утвердил масштабное обновление правил для страхового сектора. Регулятор пересмотрел порядок авторизации страховых посредников в специализированном реестре, а также скорректировал требования к продаже страховых и перестраховочных продуктов.

Кроме того, Национальный банк Украины повысил официальный курс доллара и евро на понедельник, 12 октября. После предыдущего снижения обе валюты вновь подорожали.

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