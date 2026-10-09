Долар і євро подорожчали: НБУ встановив курс на 12 жовтня

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Національний банк України підвищив офіційний курс долара та євро на понеділок, 12 жовтня. Після попереднього зниження обидві валюти знову подорожчали.

Офіційний курс долара США встановлено на рівні 44,88 грн. Це на 3 копійки більше, ніж 9 жовтня, коли американська валюта коштувала 44,85 грн.

Євро також додав у ціні. Його курс зріс на 18 копійок — із 50,13 грн 9 жовтня до 50,31 грн на 12 жовтня.

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