Доллар и евро подорожали: НБУ установил курс на 12 октября

Национальный банк Украины повысил официальный курс доллара и евро на понедельник, 12 октября. После предыдущего снижения обе валюты вновь подорожали.

Официальный курс доллара США установлен на уровне 44,88 грн. Это на 3 копейки больше, чем 9 октября, когда американская валюта стоила 44,85 грн.

Евро также подорожал. Его курс вырос на 18 копеек — с 50,13 грн 9 октября до 50,31 грн 12 октября.

НБУ установил курс доллара и евро на 7 октября.

НБУ оштрафовал платежную компанию iPay на 16,5 млн грн.

monobank может ввести комиссию за переводы на карты других банков.

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