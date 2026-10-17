Кабинет министров Украины утвердил новую модель участия молодых семей в программе «еОселя». Изменения призваны расширить возможности семей по приобретению собственного жилья.

Об этом премьер-министр Сергей Корецкий сообщил в Facebook.

По его словам, ставка по этой модели составляет 7% в первые три года, 10% — с четвертого по десятый год и 12% — с одиннадцатого года. За каждого ребенка, который родится или будет усыновлен после получения кредита, ставка будет снижаться на 2 процентных пункта, но не ниже 0,1%.

Заемщики по этой модели смогут покупать жилье «на будущее», то есть стоимость и площадь жилья могут превышать нормативные параметры до 40%. Разница в стоимости покрывается собственным взносом. Купить жилье большей площади можно в новостройках или в домах, введенных в эксплуатацию не более трех лет назад.

Кроме того, отметил глава правительства, усовершенствована проверка имущественного положения заемщиков. Так можно будет избежать злоупотреблений, и государственную поддержку получат те, кто действительно соответствует условиям программы.

«Эти изменения необходимы для того, чтобы молодые семьи могли сразу выбрать жилье, в котором будет место для детей, платить по кредиту меньше с появлением каждого ребенка и, что важно, планировать будущее в Украине», — подчеркнул премьер-министр.

Напомним, правительство готовит стимулы для рождаемости и снижения ставок по программе «еОселя» для родителей.

Ранее в Украине расширили программу льготной ипотеки «еОселя», и теперь ветераны и семьи погибших защитников смогут получить жилье под сниженную ставку 3%. Государство будет частично компенсировать проценты, постепенно изменяя условия кредитования через несколько лет. Новые правила должны вступить в силу уже через месяц.

В Украине почти 27% объявлений о продаже жилья соответствуют условиям программы «єВідновлення», еще 8,8% — программы «єОселя». При этом спрос и предложение в разных регионах существенно различаются.

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