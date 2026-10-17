Британские истребители опасно приблизились к неизвестным дронам

В ходе военных учений над Северным морем пилоты Королевских военно-воздушных сил Великобритании дважды опасно сблизились с неизвестными беспилотниками. Инциденты произошли вблизи графства Норфолк и Хамберсайда, причем дроны находились на высоте около трех километров. Полиция расследует оба случая, но пока неизвестно, представляли ли беспилотники угрозу.

Пилоты Королевских ВВС Великобритании дважды едва не столкнулись с неизвестными беспилотниками в британском воздушном пространстве. Оба случая произошли во время военных учений над Северным морем. Пилоты отрабатывали маневры, в частности имитацию воздушного боя и дозаправку самолетов в воздухе.

Первый инцидент зафиксировали вблизи графства Норфолк, второй — недалеко от Хамберсайда. В обоих случаях беспилотники находились на высоте более 10 тысяч футов, то есть примерно трех километров над землей. Об опасных сближениях сообщили в полицию. По данным The Telegraph, оба случая расследуются. В то же время пока не установлено, кому принадлежали дроны, кто ими управлял и представляли ли они реальную опасность для военных самолетов.

Почему дроны на такой высоте вызывают беспокойство

В Великобритании беспилотники обычно должны летать на высоте не более 120 метров над поверхностью земли. Такие правила установило Управление гражданской авиации страны, чтобы снизить риск столкновений с другими воздушными судами. В случаях, о которых сообщило издание, дроны находились значительно выше этого предела — примерно на высоте трех километров. Обнаружение беспилотников на таких высотах происходит редко, хотя подобные случаи уже фиксировались ранее.

О подозрительных дронах на значительной высоте сообщали как военные, так и гражданские пилоты. Такие инциденты рассматривал Британский совет по авиационным инцидентам Airprox Board, который занимается случаями опасного сближения воздушных судов. В то же время сам факт обнаружения неизвестного беспилотника ещё не означает, что речь идёт о преднамеренной провокации или враждебных действиях. Чтобы оценить возможную угрозу, необходимо установить обстоятельства полёта и выяснить, что именно происходило в воздухе.

Минобороны Великобритании заявило о готовности реагировать на угрозы

Представитель Министерства обороны Великобритании отказался комментировать конкретные инциденты. Однако он заявил, что ведомство внимательно следит за возможной активностью беспилотников и совершенствует средства их обнаружения. «Повышенная бдительность и усовершенствованные средства обнаружения позволяют нам лучше идентифицировать, фиксировать и оценивать потенциальную активность дронов. Сам факт сообщения об обнаружении дрона не обязательно свидетельствует о враждебных намерениях», — заявили в ведомстве.

В Минобороны также подчеркнули, что в случае обнаружения реальной угрозы у них есть средства для реагирования. «Однако, если его деятельность оценивается как реальная угроза, Министерство обороны располагает средствами для надлежащего реагирования. Конкретные оценки угроз мы не комментируем», — добавил пресс-секретарь. В ведомстве подчеркнули, что остаются чрезвычайно бдительными в отношении потенциальных угроз обороне страны. При необходимости британские военные готовы использовать имеющиеся средства и возможности для защиты воздушного пространства.

На данный момент официальной информации о происхождении беспилотников или возможных мотивах их появления нет. Расследование должно помочь установить, что произошло во время обоих инцидентов и были ли действия операторов дронов опасными для британской авиации. Об этом 16 октября сообщило издание The Telegraph.

Великобритания и Германия на заседании Министерской группы по сотрудничеству в области вооружений и потенциала (MECC) в Лондоне обсудили совместные оборонные программы и укрепление промышленного партнерства. Встречу в Ланкастер-хаусе принимал министр оборонной готовности и промышленности Великобритании Люк Поллард, а Германию представлял государственный секретарь по вооружениям и инновациям Йенс Пльотнер.

В Молдове 16 октября беспилотник упал и взорвался в поле недалеко от села Новые Кодряны Дондюшанского района. Инцидент произошел 16 октября в 16:22. По предварительным данным, пострадавших нет.

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