Британські винищувачі небезпечно зблизилися з невідомими дронами

Під час військових навчань над Північним морем пілоти Королівських військово-повітряних сил Великої Британії двічі небезпечно зблизилися з невідомими безпілотниками. Інциденти сталися поблизу графства Норфолк і Гамберсайду, причому дрони перебували на висоті близько трьох кілометрів. Поліція розслідує обидва випадки, але поки невідомо, чи становили безпілотники загрозу.

Пілоти Королівських ВПС Великої Британії двічі ледь не зіткнулися з невідомими безпілотниками у британському повітряному просторі. Обидва випадки сталися під час військових навчань над Північним морем. Пілоти відпрацьовували маневри, зокрема імітацію повітряного бою та дозаправку літаків у повітрі.

Перший інцидент зафіксували поблизу графства Норфолк, другий — неподалік Гамберсайду. В обох випадках безпілотники перебували на висоті понад 10 тисяч футів, тобто приблизно трьох кілометрів над землею. Про небезпечні зближення повідомили поліцію. За даними The Telegraph, обидва випадки розслідують. Водночас поки не встановлено, кому належали дрони, хто ними керував і чи становили вони реальну небезпеку для військових літаків.

Чому дрони на такій висоті викликають занепокоєння

У Великій Британії безпілотники зазвичай мають літати на висоті не більш як 120 метрів над поверхнею землі. Такі правила встановило Управління цивільної авіації країни, щоб зменшити ризик зіткнень з іншими повітряними суднами. У випадках, про які повідомило видання, дрони перебували значно вище за цю межу — приблизно на висоті трьох кілометрів. Виявлення безпілотників на таких висотах трапляється рідко, хоча подібні випадки вже фіксували раніше.

Про підозрілі дрони на значній висоті повідомляли як військові, так і цивільні пілоти. Такі інциденти розглядала Британська рада з питань авіаційних інцидентів Airprox Board, яка займається випадками небезпечного зближення повітряних суден. Водночас сам факт виявлення невідомого безпілотника ще не означає, що йдеться про навмисну провокацію чи ворожі дії. Щоб оцінити можливу загрозу, потрібно встановити обставини польоту та з'ясувати, що саме відбувалося в повітрі.

Міноборони Великої Британії заявило про готовність реагувати на загрози

Представник Міністерства оборони Великої Британії відмовився коментувати конкретні інциденти. Однак він заявив, що відомство уважно стежить за можливою активністю безпілотників і вдосконалює засоби їх виявлення. «Підвищена пильність і вдосконалені засоби виявлення дають нам змогу краще ідентифікувати, фіксувати й оцінювати потенційну активність дронів. Сам факт повідомлення про виявлення дрона не обов’язково свідчить про ворожі наміри», — заявили у відомстві.

У Міноборони також наголосили, що в разі виявлення реальної загрози мають засоби для реагування. «Однак, якщо його діяльність оцінюють як реальну загрозу, Міністерство оборони має засоби для належного реагування. Конкретні оцінки загроз ми не коментуємо», — додав речник. У відомстві підкреслили, що залишаються надзвичайно пильними щодо потенційних загроз обороні країни. За потреби британські військові готові використовувати наявні засоби й можливості для захисту повітряного простору.

Наразі офіційної інформації про походження безпілотників або можливі мотиви їхньої появи немає. Розслідування має допомогти встановити, що сталося під час обох інцидентів і чи були дії операторів дронів небезпечними для британської авіації. Про це 16 жовтня повідомило видання The Telegraph.

Велика Британія та Німеччина на засіданні Міністерської групи зі співпраці в галузі озброєнь і спроможностей (MECC) у Лондоні обговорили спільні оборонні програми та посилення промислового партнерства. Зустріч у Ланкастер-хаусі приймав міністр оборонної готовності та промисловості Великої Британії Люк Поллард, а Німеччину представляв державний секретар з озброєнь та інновацій Єнс Пльотнер.

У Молдові 16 жовтня безпілотник упав і вибухнув у полі поблизу села Нові Кодряни Дондюшанського району. Інцидент стався 16 жовтня о 16:22. За попередніми даними, постраждалих немає.

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