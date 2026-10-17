Генерал Александр Тарнавский был уволен с военной службы в запас
Бригадный генерал Александр Тарнавский, возглавлявший 9-й армейский корпус Вооруженных сил Украины, был уволен с военной службы в запас. Об этом сообщают источники, отмечая, что соответствующий приказ подписал главнокомандующий ВСУ.
Об этом сообщает «Главком» со ссылкой на источники в Генеральном штабе ВСУ.
По информации собеседников издания, решение об увольнении Тарнавского было принято на днях. В настоящее время обязанности командира 9-го армейского корпуса временно исполняет Максим Марченко. Вопрос о назначении нового руководителя корпуса будет решаться позже.
Максим Марченко, который в настоящее время временно исполняет обязанности командира 9-го армейского корпуса, ранее возглавлял Одесскую областную военную администрацию. Эту должность он занимал с марта 2022 года по март 2023 года.
Источник: Главком
Ранее Зеленский присвоил командиру Хартии звание бригадного генерала.
Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский вручил почетную награду «За мужество и отвагу» четырем воинским подразделениям.
В Украине объявили подозрение бывшему военному, который перешел на сторону РФ и стал генерал-майором.