Генерал Александр Тарнавский был уволен с военной службы в запас

Бригадный генерал Александр Тарнавский, возглавлявший 9-й армейский корпус Вооруженных сил Украины, был уволен с военной службы в запас. Об этом сообщают источники, отмечая, что соответствующий приказ подписал главнокомандующий ВСУ.

Об этом сообщает «Главком» со ссылкой на источники в Генеральном штабе ВСУ.

По информации собеседников издания, решение об увольнении Тарнавского было принято на днях. В настоящее время обязанности командира 9-го армейского корпуса временно исполняет Максим Марченко. Вопрос о назначении нового руководителя корпуса будет решаться позже.

Максим Марченко, который в настоящее время временно исполняет обязанности командира 9-го армейского корпуса, ранее возглавлял Одесскую областную военную администрацию. Эту должность он занимал с марта 2022 года по март 2023 года.

Источник: Главком

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