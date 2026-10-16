В Україні оголосили підозру ексвійськовому, який перейшов на бік РФ та став генерал-майором

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Колишньому військовослужбовцю Збройних сил України, який після окупації Криму перейшов на бік Росії та продовжив військову кар’єру в армії РФ, заочно повідомили про підозру в державній зраді та дезертирстві. За даними слідства, нині він має звання генерал-майора та командує мотострілецькою дивізією російських військ.

Підозру оголосили за частиною першою статті 111 та частиною першою статті 408 Кримінального кодексу України — державна зрада та дезертирство. Процесуальні дії здійснили Житомирська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону спільно з Управлінням Служби безпеки України в Житомирській області за оперативного супроводу 9-го прикордонного загону Державної прикордонної служби України.

За даними слідства, у 2014 році підозрюваний проходив службу у Військово-морських силах ЗСУ у званні капітана. Він обіймав посаду начальника штабу — першого заступника командира однієї з військових частин, розташованих на території Автономної Республіки Крим.

Після окупації півострова військовослужбовець отримав наказ командування передислокувати особовий склад до Миколаєва. Однак, як стверджують правоохоронці, до визначеного місця служби він не прибув, залишився на тимчасово окупованій території та добровільно перейшов на бік ворога.

Після цього чоловік розпочав військову службу у збройних силах Російської Федерації.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну підозрюваний продовжив військову кар’єру в російській армії та, за даними слідства, брав участь у бойових діях проти України.

У різні періоди він обіймав командні посади в російських підрозділах, зокрема командував мотострілецькими полками та бригадою.

Із травня 2025 року підозрюваний обіймає посаду командира мотострілецької дивізії загальновійськової армії угруповання військ «Північ» збройних сил РФ. На цій посаді він має військове звання генерал-майора.

За оцінкою слідства, такими діями чоловік завдав шкоди суверенітету, територіальній цілісності та обороноздатності України.

Наразі колишнього військовослужбовця звільнено з військової служби, виключено зі списків особового складу Збройних сил України та оголошено в розшук.

Водночас відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.

Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону.

Раніше Контррозвідка СБУ затримала на Дніпропетровщині жінку, яку підозрюють у наведенні російських ракетно-дронових атак на оборонні підприємства та волонтерські центри. За даними слідства, вона також збирала інформацію про наслідки попередніх обстрілів регіону.

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