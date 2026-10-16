В Украине объявили о подозрении в отношении бывшего военнослужащего, который перешел на сторону РФ и стал генерал-майором

Бывшему военнослужащему Вооруженных сил Украины, который после оккупации Крыма перешел на сторону России и продолжил военную карьеру в армии РФ, заочно предъявлено подозрение в государственной измене и дезертирстве. По данным следствия, в настоящее время он имеет звание генерал-майора и командует мотострелковой дивизией российских войск.

Подозрение предъявлено по части первой статьи 111 и части первой статьи 408 Уголовного кодекса Украины — государственная измена и дезертирство. Процессуальные действия были осуществлены Житомирской специализированной прокуратурой в сфере обороны Центрального региона совместно с Управлением Службы безопасности Украины в Житомирской области при оперативном сопровождении 9-го пограничного отряда Государственной пограничной службы Украины.

По данным следствия, в 2014 году подозреваемый проходил службу в Военно-морских силах ВСУ в звании капитана. Он занимал должность начальника штаба — первого заместителя командира одной из воинских частей, расположенных на территории Автономной Республики Крым.

После оккупации полуострова военнослужащий получил приказ командования о передислокации личного состава в Николаев. Однако, как утверждают правоохранители, в указанное место службы он не прибыл, остался на временно оккупированной территории и добровольно перешел на сторону врага.

После этого мужчина начал военную службу в вооруженных силах Российской Федерации.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину подозреваемый продолжил военную карьеру в российской армии и, по данным следствия, принимал участие в боевых действиях против Украины.

В разные периоды он занимал командные должности в российских подразделениях, в частности командовал мотострелковыми полками и бригадой.

С мая 2025 года подозреваемый занимает должность командира мотострелковой дивизии общевойсковой армии группировки войск «Север» Вооруженных сил РФ. На этой должности он имеет воинское звание генерал-майора.

По оценке следствия, такими действиями мужчина нанёс ущерб суверенитету, территориальной целостности и обороноспособности Украины.

В настоящее время бывший военнослужащий уволен с военной службы, исключен из списков личного состава Вооруженных сил Украины и объявлен в розыск.

В то же время, в соответствии со статьёй 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления до тех пор, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Об этом сообщила пресс-служба Специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона.

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