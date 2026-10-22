Православные именины 22 октября 2026 года: кто отмечает День ангела, а также значение имен

22 октября свои именины отмечают обладатели нескольких женских и мужских имен. Среди них — Анна, Елизавета, Александр, Иван, Денис, Константин и другие. Каждое имя имеет свою историю и значение, а День ангела — повод поздравить близких, пожелать им здоровья, благополучия и душевного спокойствия.

Согласно церковным календарям и календарям именинов, 22 октября поминают, в частности, Анну, Елизавету, Гликерью, Лукерью, Богдану и Севастьяну. В разных списках можно встретить и другие варианты имен. Ниже — кратко о происхождении и значении каждого из них.

Анна — имя древнееврейского происхождения, которое толкуют как «милость», «благодать» или «ласка». Оно имеет древнюю библейскую историю и распространено во многих странах.

Елизавета — происходит из древнееврейского языка. Его значение передают как «Бог — моя клятва» или «та, что почитает Бога». Это имя имеет давнюю религиозную традицию и множество вариантов в разных языках.

Гликерія — имя греческого происхождения, которое связывают со словом «сладкая» или «приятная». В церковном календаре оно встречается в форме Гликерія.

Лукерия — традиционная форма имени, родственного Гликерее. Его также связывают с греческим корнем, означающим «сладкая».

Богдана — славянское имя с понятным значением «данная Богом». Так называли девочек, рождение которых воспринимали как особый дар.

Севастьяна — женская форма имени Севастиан. Оно происходит от греческого слова, связанного со значениями «уважаемый» и «достойный уважения».

Мужские имена 22 октября

В календарях на эту дату можно встретить немало мужских имен — от привычных Александра и Ивана до более редких Ираклия и Максимилиана. Вот что они означают.

Александр — имя греческого происхождения, означающее «защитник людей».

Василий — происходит от греческого слова basileios, означающего «царский» или «принадлежащий царю».

Владимир — славянское имя. Его составляющие традиционно связывают со словами «владеть» и «мир», поэтому значение толкуют как «тот, кто владеет миром» или «властелин мира».

Герман — имя латинского происхождения, которое обычно объясняют как «родной брат» или «братский».

Григорий — происходит из греческого языка и означает «бдительный», «тот, кто не спит».

Денис — имя греческого происхождения, связанное с именем древнегреческого бога Диониса. Денис — распространённая форма этого имени.

Захар — происходит от древнееврейского имени Захария. Его значение — «Бог вспомнил» или «Господь вспомнил».

Иван — украинская форма древнееврейского имени Йоханан. Оно означает «Бог милостивый» или «Божья благодать».

Ираклий — имя греческого происхождения, которое связывают с именем древнегреческого героя Геракла. Его можно толковать как «слава Геры».

Константин — происходит от латинского constans, то есть «стойкий», «постоянный», «неизменный».

Максимилиан — латинское имя, связанное с родовым именем Maximilianus. Его традиционно толкуют как «величайший» или «величественный».

Николай — происходит из греческого языка и означает «победитель народов» или «победа народа».

Павел — имя латинского происхождения со значением «малый», «небольшой» или «скромный».

Федор — украинская форма греческого имени Теодор. Его значение — «Божий дар».

Серафим — имя еврейского происхождения, связанное со словом «серафимы» — так в библейской традиции называют небесных существ.

Максим — происходит от латинского maximus, что означает «самый большой», «величайший».

Петр — имеет греческое происхождение и означает «камень» или «скала».

Степан — украинская форма греческого имени Стефан. Его значение — «венец» или «корона».

Иаков — имя древнееврейского происхождения. Его толкование связывают со словом «пята» и библейской историей праотца Иакова.

Симон — происходит из древнееврейского языка и означает «услышанный» или «Бог услышал».

Севастиан — имя греческого происхождения, означающее «уважаемый» или «достойный уважения».

Абрам (Аврам) — древнееврейское имя, которое обычно переводят как «высокий отец» или «возвышенный отец».

Антонин — имя латинского происхождения, связанное с древнеримским родовым именем Антониев. Его точное первоначальное значение окончательно не установлено.

Аверкий — имя греческого происхождения, которое традиционно толкуют как «тот, кто помогает» или «полезный».

Рафаил — имя древнееврейского происхождения со значением «Бог исцеляет» или «Божье исцеление».

Мартиниан — имя латинского происхождения, образованное от имени Мартин. Его связывают с древнеримским богом Марсом.

Иамвлих — редкое имя греческого происхождения, известное из раннехристианских преданий. Его первоначальное значение объясняют по-разному, поэтому однозначного перевода нет.

Лот — древнееврейское имя, известное по Библии. Его значение часто связывают с понятием «покрывало» или «защита», хотя толкование не является бесспорным.

Андроник — имя греческого происхождения, означающее «победитель мужчин» или «победитель воинов».

Ювентин — редкое имя латинского происхождения, связанное со словом juvenis — «молодой».

Афанасия — женская форма имени Афанасий. Происходит из греческого языка и означает «бессмертная».

Поплия — редкое женское имя латинского происхождения, связанное с родовым именем Publius. Его точное первоначальное значение неизвестно.

Эти имена встречаются в церковных списках памяти святых на 22 октября, хотя в повседневном употреблении некоторые из них сегодня почти не встречаются.

Что такое День ангела

День ангела, или именины, — это день памяти святого, в честь которого человек получил имя. В христианской традиции святого считают небесным покровителем, а его жизненный путь — примером веры, доброты и стойкости.

Если в течение года в церковном календаре есть несколько дней памяти святых с одинаковым именем, по традиции часто выбирают ближайшую дату после дня рождения. В то же время конкретный день именины зависит от того, в честь какого святого человека назвали и какого календаря придерживается его община.

Как отмечают именины

День ангела не обязательно превращать в шумное торжество. Для многих это прежде всего повод вспомнить о духовных ценностях, посетить храм, помолиться или просто провести время с родными.

Именинника можно поздравить по телефону, в сообщении или во время личной встречи. Не менее важны и небольшие знаки внимания: цветы, любимые сладости, книга или теплые слова. Главное — не стоимость подарка, а искренность пожеланий.

Как поздравить с Днём ангела 22 октября

Для поздравления не нужны сложные слова. Можно пожелать человеку здоровья, любви, хороших новостей, сил в непростые моменты и людей рядом, на которых всегда можно положиться. Например:

«Поздравляю с Днём ангела! Пусть в жизни будет больше радостных событий, искренних людей и поводов для улыбок».

«С именинами! Желаю здоровья, душевного покоя, семейного тепла и исполнения самых заветных мечтаний».

«Пусть твой небесный покровитель оберегает тебя, помогает находить правильные решения и придает сил в важные моменты».

«С Днём ангела! Желаю, чтобы рядом всегда были те, кто поддержит, поймёт и разделит с тобой счастливые мгновения».

22 октября — прекрасный повод вспомнить близких, носящих эти имена, и подарить им немного внимания. Ведь даже короткое искреннее поздравление может сделать день теплее.

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