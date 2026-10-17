Епифаний ответил, что сказал бы патриарху Кириллу во время личной встречи
Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний назвал идеологию «русского мира» убийственной для людей. Он также заявил, что Русская православная церковь стала частью государственной машины РФ и открыто поддерживает войну против Украины.
Так митрополит Епифаний ответил на вопрос, что бы он сказал патриарху Московскому Кириллу, который поддерживает вторжение и обещает российским солдатам прощение грехов в случае гибели на войне.
«Вряд ли мы встретимся в ближайшем будущем. Но мы призваны свидетельствовать об истине. И мы, как Православная церковь Украины, свидетельствуем об истине, о том, что эта идеология, соавтором которой является кровавый патриарх Гундяев, является идеологией, ведущей к убийству людей. И мы видим, что проповедь этой идеологии, пропагандировавшаяся на протяжении нескольких десятилетий, привела к таким негативным последствиям», — сказал митрополит Епифаний.
По словам Епифания, Православная церковь Украины осудила идеологию «русского мира» как ересь. Он отметил, что её пагубность признают также православные богословы в разных странах, а соответствующее осуждение подтвердили и на уровне Конференции европейских церквей.
Он также обвинил главу РПЦ в открытой поддержке агрессии. По словам предстоятеля ПЦУ, церковь в России фактически стала частью государственной системы и поддерживает политику Владимира Путина.
Епифаний отметил, что сначала поддержка войны со стороны РПЦ была преимущественно молчаливой, однако в последние годы она стала открытой. В частности, речь идет об участии церковного руководства в мероприятиях, благословении военных и оружия, а также представлении войны как борьбы за святое.
«Мы знаем, что эта война не священная, а дьявольская», — подчеркнул митрополит.
Он напомнил, что Вселенский патриарх Варфоломей также называл войну России против Украины дьявольской. Епифаний подчеркнул, что война приносит людям горе и смерть и не может считаться священной.
Об этом он сказал в интервью «Радио «Свобода».
До этого Епифаний раскрыл последнее пророчество Патриарха Филарета.
Ранее сообщалось, что прощание с Патриархом Филаретом в Киеве длилось три дня.
Также супруги Зеленские приняли участие в церемонии прощания с патриархом Филаретом.