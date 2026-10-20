В Украине предлагают учредить День Библии 31 октября

В Украине хотят ежегодно отмечать День Библии 31 октября. Соответствующая инициатива предусмотрена проектом постановления Верховной Рады, при этом новая дата не будет иметь статуса выходного дня.

Авторы проекта предлагают отмечать День Библии 31 октября, поскольку в этот день в 1903 году был издан полный перевод Библии на современный украинский литературный язык. Над ним работали Пантелеймон Кулиш, Иван Нечуй-Левицкий и Иван Пулюй.

Инициаторы считают, что введение памятной даты поможет популяризировать украинский язык, историю книгоиздания и культурное наследие. Также они ожидают, что День Библии привлечет внимание молодежи к истории религии и литературы.

Авторы отдельно отмечают, что День Библии не будет предполагать дополнительного выходного дня. Поэтому предприятия и учреждения смогут работать в обычном режиме.

В случае принятия постановления тематические мероприятия, приуроченные к этой дате, смогут проводиться в учебных заведениях, музеях и библиотеках.

Пока речь идет о проекте постановления, а не об уже введенном празднике.

Источник: Верховная Рада

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