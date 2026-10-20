В некоторых областях Украины 21 октября будут действовать графики отключения электричества

В Украине 21 октября с 06:00 до 23:59 будут действовать графики почасовых отключений для всех категорий потребителей в объеме от 1 до 2 очередей, а также графики ограничения мощности для промышленности.

По информации компании «Укрэнерго», вынужденные меры по ограничению потребления вводятся в связи с последствиями массированных атак РФ на объекты украинской энергетической инфраструктуры.

Источник: НЭК «Укрэнерго».

20 октября российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру Львовской области. Из-за повреждения объекта «Укрэнерго» почти 30 тысяч жителей Новояворовска остались без света, а подачу воды в городе перевели на почасовой график. В результате повторного удара по энергетике области также пострадал один человек.

Российские войска вновь нанесли удар по объекту энергетической инфраструктуры во Львовской области.

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