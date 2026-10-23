Переход на зимнее время в 2026 году: как помочь организму адаптироваться к изменениям

В ночь с 24 на 25 октября Украина перейдет на зимнее время. Несмотря на то, что украинцы смогут поспать на час дольше, организму некоторых людей понадобится время, чтобы приспособиться к изменению режима сна.

Как перевод часов влияет на здоровье

В пресс-службе Тернопольского областного центра контроля и профилактики заболеваний (ЦКПЗ) рассказали, что обычно осенний переход на зимнее время (когда стрелки часов переводят на час назад) переносится легче, чем весенний.

Однако «смена» времени даже всего лишь на один час может временно повлиять на привычный режим сна и бодрствования.

Специалисты пояснили, что организму при этом необходимо адаптировать свои циркадные ритмы — внутренние «биологические часы», которые регулируют сон, активность, аппетит, настроение и другие физиологические процессы.

Сообщается, что в первые дни после «смены» времени некоторые люди могут испытывать:

сонливость или, наоборот, трудности с засыпанием;

усталость и снижение работоспособности;

ухудшение концентрации внимания;

головную боль;

изменения настроения и аппетита.

Даже «дополнительный» час не всегда означает полноценный дополнительный час сна — адаптация режима может длиться несколько дней.

Генеральный директор ГУ «Тернопольский областной ЦКПХ МЗ Украины» и главный государственный санитарный врач региона Оксана Чайчук рассказала, что «для большинства людей адаптация к новому времени происходит достаточно быстро».

«В то же время детям, людям пожилого возраста и тем, у кого есть нарушения сна, может потребоваться немного больше времени», — признала она.

«Лучшая помощь организму в период адаптации», по словам эксперта, — это «стабильный режим дня, достаточная продолжительность сна, дневной свет и физическая активность».

В целом, чтобы переход на зимнее время прошел более комфортно, в ЦКПХ советуют:

соблюдать режим сна — стараться ложиться спать и просыпаться примерно в одно и то же время;

не пытаться использовать «дополнительный» час для позднего засыпания — лучше сохранить привычную продолжительность ночного отдыха;

больше бывать на дневном свете (особенно утром) — естественное освещение помогает организму синхронизировать внутренние «биологические часы»;

оставаться физически активными — прогулки и умеренная двигательная активность положительно влияют на сон и общее самочувствие;

ограничить кофеин во второй половине дня — особенно если после «смены» времени возникли трудности с засыпанием;

избегать алкоголя перед сном — ведь он ухудшает качество ночного отдыха;

сократить использование гаджетов вечером и стараться не проводить последние часы перед сном перед ярким экраном.

«Если вы чувствуете сонливость или снижение концентрации, будьте особенно внимательны за рулем и во время работы, требующей быстрой реакции», — подчеркнули специалисты.

В заключение украинцам напомнили, что переход на зимнее время — хороший повод обратить внимание на свой режим сна.

Ведь взрослому человеку важно:

не просто провести достаточное количество часов в постели;

но и соблюдать регулярный график сна и создавать условия для качественного ночного отдыха.

«25 октября не забудьте перевести часы на один час назад и дайте своему организму время адаптироваться к новому режиму», — подытожили в ЦКПХ.

Украина перейдет на зимнее время в ночь на 25 октября.

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