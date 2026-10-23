2026年冬令时调整：如何帮助身体适应变化

10月24日深夜至25日凌晨，乌克兰将调整为冬令时。尽管乌克兰人可以多睡一个小时，但部分人的身体需要时间来适应睡眠作息的变化。

调整时钟对健康有何影响

特尔诺皮尔州疾病控制与预防中心（ЦКПХ）新闻处表示，通常情况下，秋季转为冬令时（将时钟指针拨回一小时）比春季更容易适应。

然而，即使时间仅“调整”一小时，也会暂时影响人们习惯的睡眠和清醒模式。

专家解释称，此时人体需要调整其昼夜节律——即调节睡眠、活动、食欲、情绪及其他生理过程的内在“生物钟”。

据报道，在“调整”后的最初几天，有些人可能会感到：

嗜睡，或者相反，入睡困难；

疲劳和工作效率下降；

注意力不集中；

头痛；

情绪和食欲的变化。

即便是“额外”的一小时，也不一定意味着能获得完整的额外睡眠时间——身体适应这种作息变化可能需要几天时间。

乌克兰卫生部“特尔诺皮尔州区域公共卫生中心”总干事兼该地区首席国家卫生医师奥克萨娜·恰伊丘克表示，“对于大多数人来说，适应新时间的过程相当迅速”。

“但同时，儿童、老年人以及有睡眠障碍的人群可能需要稍长一些的时间，”她承认道。

据这位专家介绍，“在适应期间，对身体最好的帮助”是“规律的作息、充足的睡眠、日间光照和体育锻炼”。

总体而言，为了更舒适地度过冬令时过渡期，中央流行病学与预防中心建议：

保持规律的作息 ——尽量在差不多同一时间上床睡觉和起床；

不要试图利用“额外”的一小时来推迟入睡时间 ——最好保持惯常的夜间休息时长；

多接触日光（尤其是早晨） ——自然光有助于身体同步内部“生物钟”；

保持身体活动 ——散步和适度的运动对睡眠和整体健康都有积极影响；

下午限制咖啡因摄入 ——特别是如果调整时间后出现入睡困难的情况；

睡前避免饮酒 ——因为酒精会降低夜间睡眠质量；

减少晚间使用电子设备，尽量避免在睡前最后几个小时面对亮屏；

“如果感到困倦或注意力下降，请在驾驶以及需要快速反应的工作中格外小心，”专家们强调道。

最后，专家们提醒乌克兰民众，冬令时的调整是一个关注自身睡眠规律的好契机。

毕竟，对成年人来说重要的是：

不仅要在床上睡足足够的时间；

还应保持规律的作息时间，并创造条件确保夜间获得高质量的休息。

“10月25日，请不要忘记将时钟拨慢一小时，并给身体留出时间适应新的作息规律，”中央预防卫生中心总结道。

乌克兰将于10月25日夜间转为冬令时。

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