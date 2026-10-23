Przejście na czas zimowy w 2026 r.: jak pomóc organizmowi dostosować się do zmian

W nocy z 24 na 25 października Ukraina przejdzie na czas zimowy. Chociaż Ukraińcy będą mogli pospać o godzinę dłużej, organizm niektórych osób będzie potrzebował czasu, aby dostosować się do zmiany rytmu snu.

Jak zmiana czasu wpływa na zdrowie

W biurze prasowym Obwodowego Centrum Kontroli i Profilaktyki Chorób w Tarnopolu (CKPC) poinformowano, że zazwyczaj jesienne przejście na czas zimowy (gdy wskazówki zegarów cofa się o godzinę) przebiega łatwiej niż wiosenne.

Jednak „zmiana” czasu, nawet o zaledwie jedną godzinę, może tymczasowo wpłynąć na zwyczajowy rytm snu i czuwania.

Specjaliści wyjaśnili, że organizm musi wówczas dostosować swoje rytmy dobowe – wewnętrzny „zegar biologiczny”, który reguluje sen, aktywność, apetyt, nastrój i inne procesy fizjologiczne.

Podaje się, że w pierwszych dniach po „zmianie” czasu niektóre osoby mogą odczuwać:

senność lub, przeciwnie, trudności z zasypianiem;

zmęczenie i spadek wydajności;

pogorszenie koncentracji;

bóle głowy;

zmiany nastroju i apetytu.

Nawet „dodatkowa” godzina nie zawsze oznacza pełnowartościową dodatkową godzinę snu – dostosowanie się do nowego rytmu może trwać kilka dni.

Dyrektor generalna Państwowej Instytucji „Ternopolski Okręgowy Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom Ministerstwa Zdrowia Ukrainy” oraz główna państwowa lekarz sanitarny regionu Oksana Czajczuk powiedziała, że „u większości ludzi dostosowanie się do nowego czasu przebiega dość szybko”.

„Jednocześnie dzieci, osoby starsze oraz osoby z zaburzeniami snu mogą potrzebować nieco więcej czasu” – przyznała.

„Najlepszym wsparciem dla organizmu w okresie adaptacji”, według ekspertki, jest „stały rytm dnia, wystarczająca długość snu, światło dzienne i aktywność fizyczna”.

Ogólnie rzecz biorąc, aby przejście na czas zimowy przebiegło bardziej komfortowo, w Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CCPC) zaleca się:

przestrzegać rytmu snu – starać się kłaść się spać i wstawać mniej więcej o tej samej porze;

nie próbować wykorzystywać „dodatkowej” godziny na późniejsze zasypianie – lepiej zachować zwyczajową długość nocnego odpoczynku;

częściej przebywać na świeżym powietrzu (szczególnie rano) – naturalne światło pomaga organizmowi zsynchronizować wewnętrzny „zegar biologiczny”;

zachować aktywność fizyczną – spacery i umiarkowana aktywność ruchowa pozytywnie wpływają na sen i ogólne samopoczucie;

ograniczyć spożycie kofeiny w drugiej połowie dnia – zwłaszcza jeśli po „zmianie” czasu pojawiły się trudności z zasypianiem;

unikać alkoholu przed snem – pogarsza on bowiem jakość nocnego wypoczynku;

ograniczyć korzystanie z urządzeń elektronicznych wieczorem i starać się nie spędzać ostatnich godzin przed snem przed jasnym ekranem.

„Jeśli odczuwają Państwo senność lub spadek koncentracji, proszę zachować szczególną ostrożność za kierownicą oraz podczas wykonywania czynności wymagających szybkiej reakcji” – podkreślili specjaliści.

Na koniec przypomniano Ukraińcom, że przejście na czas zimowy to dobry pretekst, by zwrócić uwagę na własny rytm snu.

Dla osoby dorosłej ważne jest bowiem:

nie tylko spędzać wystarczającą liczbę godzin w łóżku;

ale także przestrzegać regularnego harmonogramu snu i stworzyć warunki do wysokiej jakości nocnego odpoczynku.

„25 października nie zapomnijcie przestawić zegarów o godzinę do tyłu i dajcie swojemu organizmowi czas na dostosowanie się do nowego trybu” – podsumowano w Centrum Kontroli Chorób i Zapobiegania.

Ukraina przejdzie na czas zimowy w nocy z 24 na 25 października.

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