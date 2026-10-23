Украина перейдет на зимнее время в ночь на 25 октября

В ночь с субботы, 24 октября, на воскресенье, 25 октября, в Украине переведут часы на зимнее время. В четыре часа утра стрелки нужно будет перевести на один час назад, на 03:00.

Летний и зимний режим исчисления времени впервые был введен в Великобритании в 1908 году для экономии и более рационального распределения электроэнергии в течение суток.

На протяжении десятилетий переход на зимнее и летнее время в Украине осуществляется в последнее воскресенье октября и в последнее воскресенье марта соответственно.

Эта процедура регламентируется постановлением Кабинета министров Украины от 13 мая 1996 года № 509 «О порядке исчисления времени на территории Украины».

16 июля 2024 года Верховная Рада приняла в целом закон об исчислении времени в Украине (законопроект № 4201), отменив переход с летнего на зимнее время и наоборот.

На территории Украины, согласно этому документу, предполагалось установить единое киевское время — UTC+2. Поэтому в 2024 году в последнее воскресенье октября украинцы должны были в последний раз перевести стрелки часов на зимнее время, а начиная с 2025 года переход на летнее время в Украине не предусматривался. Однако президент Владимир Зеленский до сих пор не подписал этот закон.

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