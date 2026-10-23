W nocy z 24 na 25 października Ukraina przejdzie na czas zimowy

W nocy z soboty, 24 października, na niedzielę, 25 października, w Ukrainie nastąpi przejście na czas zimowy. O czwartej nad ranem wskazówki zegara należy cofnąć o jedną godzinę, do godziny 03:00.

Letni i zimowy system obliczania czasu został po raz pierwszy wprowadzony w Wielkiej Brytanii w 1908 roku w celu oszczędzania energii elektrycznej i bardziej racjonalnego jej rozdzielania w ciągu doby.

Od dziesięcioleci przestawianie zegarów na czas zimowy i letni w Ukrainie odbywa się odpowiednio w ostatnią niedzielę października i ostatnią niedzielę marca.

Procedura ta jest uregulowana rozporządzeniem Rady Ministrów Ukrainy z dnia 13 maja 1996 r. nr 509 „O porządku obliczania czasu na terytorium Ukrainy”.

16 lipca 2024 r. Rada Najwyższa przyjęła w całości ustawę o obliczaniu czasu na Ukrainie (projekt ustawy nr 4201), znosząc przejście z czasu letniego na zimowy i odwrotnie.

Zgodnie z tym dokumentem na terytorium Ukrainy przewidziano wprowadzenie jednolitego czasu kijowskiego – UTC+2. W związku z tym w 2024 roku, w ostatnią niedzielę października, Ukraińcy mieli po raz ostatni przestawić zegarki na czas zimowy, a od 2025 roku nie przewidywano już przechodzenia na czas letni na Ukrainie. Jednak prezydent Wołodymyr Zełenski do tej pory nie podpisał tej ustawy.

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