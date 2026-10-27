Na okupowanym Krymie wprowadzono harmonogramy przerw w dostawach prądu

Na terytorium okupowanego Krymu ograniczono zużycie energii elektrycznej z powodu uszkodzeń głównych sieci energetycznych. W Sewastopolu dostawy energii elektrycznej będą realizowane zgodnie z harmonogramem „2 na 6” — prąd będzie podawany przez dwie godziny, po czym zostanie wyłączony na sześć.

Jednocześnie mieszkańców Jałty wezwano do nieprzeciążania sieci energetycznych i oszczędnego korzystania z energii elektrycznej.

27 października okupacyjna firma „Krymenergo” poinformowała o zmniejszeniu przepustowości sieci elektrycznych

sieci na półwyspie z powodu uszkodzeń linii magistralnych.

„Na całym terytorium Republiki Krymu obowiązują ograniczenia zużycia energii elektrycznej. Jest to środek konieczny w celu wyeliminowania przeciążenia sieci elektrycznych, aby zapobiec awariom w systemie energetycznym” – czytamy w komunikacie.

Według informacji przedsiębiorstwa energia elektryczna jest dostarczana w zależności od możliwości sieci, z wykorzystaniem rezerwowych schematów zasilania.

W Sewastopolu prąd będzie dostarczany według harmonogramu „2 na 6”

W okupowanym Sewastopolu wprowadza się harmonogram dostaw energii elektrycznej „2 na 6”. Odbiorców podzielono na cztery grupy: co dwie godziny energia elektryczna będzie dostarczana na zmianę do jednej z nich, podczas gdy pozostałe trzy grupy pozostaną bez prądu.

W Jałcie wezwano do oszczędzania energii elektrycznej

Mieszkańców okupowanej Jałty również poinformowano o ograniczeniach w dostawach energii elektrycznej. Władze okupacyjne wezwały mieszkańców, by nie przeciążali sieci energetycznej.

Informację tę podały administracje okupacyjne oraz „Krymenergo”.

Przypomnijmy, że na Krymie ograniczono dostawy wody i energii elektrycznej po ataku — The Guardian.



Ogromna awaria zasilania dotknęła okupowany Krym.

W nocy z 24 na 25 października w rosyjskim Rostowie po wybuchach doszło do przerw w dostawach prądu i wybuchł pożar. Część miasta pozostała bez prądu.

24 października w rosyjskim mieście Togliatti w obwodzie samarskim rozległa się seria potężnych wybuchów, po których wybuchł rozległy pożar. Według wstępnych informacji drony zaatakowały zakład „Togliattikauchuk”.

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