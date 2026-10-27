В оккупированном Крыму ввели графики отключений электроэнергии

На территории оккупированного Крыма ограничили потребление электроэнергии из-за повреждения магистральных электросетей. В Севастополе электроснабжение будет осуществляться по графику «2 через 6» — свет будет подаваться на два часа, после чего его будут отключать на шесть.

В то же время жителей Ялты призвали не перегружать электросети и экономно использовать электроэнергию.

27 октября оккупационная компания «Крымэнерго» сообщила о снижении пропускной способности электросетей

сетей на полуострове из-за повреждения магистральных линий.

«На всей территории Республики Крым действуют ограничения на потребление электроэнергии. Это вынужденная мера, необходимая для устранения перегрузки электрических сетей, чтобы не допустить аварии в энергосистеме», — говорится в сообщении.

По информации предприятия, электроэнергия подается в зависимости от возможностей сети с использованием резервных схем электроснабжения.

В Севастополе свет будут подавать по графику «2 через 6»

В оккупированном Севастополе вводится график электроснабжения «2 через 6». Потребителей разделили на четыре очереди: каждые два часа электроэнергию будут поочередно подавать одной из них, тогда как остальные три очереди останутся без света.

В Ялте призвали экономить электроэнергию

Жителей оккупированной Ялты также предупредили об ограничениях в электроснабжении. Оккупационные власти призвали жителей не перегружать электросети.

Об этом заявили в оккупационных администрациях и «Крымэнерго».

Напомним, что в Крыму ограничили подачу воды и электричества после атаки — The Guardian.



Масштабный блэкаут охватил оккупированный Крым.

Ночью 24 октября в российском Ростове после взрывов возникли перебои с электроснабжением и вспыхнул пожар. Часть города осталась без света.

24 октября в российском городе Тольятти Самарской области прогремела серия мощных взрывов, после которых возник масштабный пожар. По предварительной информации, беспилотники атаковали предприятие «Тольяттикаучук».

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