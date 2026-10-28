Правительство поручило Министерству энергетики и «Укрэнерго» восстановить электроснабжение в Конотопе Сумской области. Город уже пятые сутки остается без света. Соответствующее поручение дал премьер-министр Сергей Корецкий.

«Только что разговаривал с мэром Конотопа о ситуации в городе. После российской атаки на объект энергетической инфраструктуры город уже пятые сутки находится без света», — говорится в сообщении.

По его словам, в настоящее время критически важная инфраструктура работает от резервных источников питания, развернуты пункты устойчивости.

Корецкий поручил Министерству энергетики совместно с НЭК «Укрэнерго» срочно разобраться в ситуации и как можно быстрее восстановить электроснабжение в городе.

Кроме того, правительство уже сегодня обеспечит Конотоп необходимым запасом дизельного топлива для альтернативных источников питания. Оно необходимо для работы котельной и водоканала.

Об этом глава правительства сообщил в Telegram.

В Конотопе сложная ситуация с электроснабжением, но информацию об отсутствии газа опровергли.

Конотоп пятый день находится без света после российских ударов, существует угроза дефицита дизельного топлива.

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