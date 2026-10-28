Rząd zlecił Ministerstwu Energii oraz spółce „Ukrenergo” przywrócenie dostaw energii elektrycznej w Konotopie w obwodzie sumskim. Miasto pozostaje bez prądu już piątą dobę. Odpowiednie polecenie wydał premier Serhij Korecki.

„Właśnie rozmawiałem z burmistrzem Konotopu na temat sytuacji w mieście. Po rosyjskim ataku na obiekt infrastruktury energetycznej miasto już piąty dzień pozostaje bez prądu” – czytamy w komunikacie.

Według niego infrastruktura krytyczna działa obecnie na zasilaniu rezerwowym, a punkty niezłomności zostały uruchomione.

Korecki polecił Ministerstwu Energii, aby wspólnie z NEC „Ukrenergo” pilnie zbadało sytuację i jak najszybciej przywróciło dostawy energii elektrycznej w mieście.

Osobno rząd jeszcze dzisiaj zapewni Konotopowi niezbędne zapasy oleju napędowego do zasilania alternatywnego. Jest on potrzebny do działania kotłowni i wodociągów.

O tym poinformował szef rządu na Telegramie.

W Konotopie panuje trudna sytuacja z dostawami energii elektrycznej, ale informacje o braku gazu zostały zdementowane.

Konotop już piąty dzień pozostaje bez prądu po rosyjskich atakach, istnieje ryzyko niedoboru oleju napędowego.

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