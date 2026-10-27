被占领的克里米亚已实施限电计划

由于主干电网受损，被占领的克里米亚地区已限制用电。塞瓦斯托波尔将实行“2对6”的供电计划——供电两小时后，将停电六小时。

与此同时，当局呼吁雅尔塔居民不要给电网造成过载，并节约用电。

10月27日，占领当局旗下的“克里米亚能源公司”通报称，由于主干线路受损，半岛的电网输电能力有所下降

。

“克里米亚共和国全境均实施用电限制。这是一项必要措施，旨在消除电网过载，以防止电力系统发生事故，”公告中写道。

据该公司称，目前正根据电网承载能力，通过启用备用供电方案来供应电力。

塞瓦斯托波尔将实行“2小时供电、6小时停电”的供电时间表

在被占领的塞瓦斯托波尔，将实施“2小时供电、6小时停电”的供电计划。用户被分为四组：每两小时轮流向其中一组供电，其余三组则处于停电状态。

雅尔塔呼吁节约用电

被占领的雅尔塔居民也收到了关于电力供应受限的通知。占领当局呼吁居民不要给电网造成过载。

占领当局和“克里米亚能源公司”均发表了相关声明。

据《卫报》报道，克里米亚在遭受袭击后已限制供水和供电。



大规模停电席卷了被占领的克里米亚。

10月24日夜间，俄罗斯罗斯托夫市发生爆炸后，供电中断并引发火灾。该市部分地区陷入停电。

10月24日，俄罗斯萨马拉州托利亚蒂市发生了一系列强烈爆炸，随后引发了大规模火灾。据初步消息，无人机袭击了“托利亚蒂橡胶”企业。

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