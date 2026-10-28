Вадим Сухаревский возглавил морскую пехоту ВМС ВСУ

Бывший командующий Силами беспилотных систем ВСУ Вадим Сухаревский, по данным источников, получил новую должность — он возглавил морскую пехоту Военно-морских сил Украины. На этой должности он должен сменить генерал-майора Дмитрия Делятицкого. Ранее Сухаревский командовал 59-й отдельной мотопехотной бригадой, а впоследствии возглавлял Силы беспилотных систем.

Он возглавил морскую пехоту ВМС ВСУ вместо генерал-майора Дмитрия Делятицкого. В начале октября Делятицкий сообщил, что передает командование 30-м корпусом морской пехоты новому командиру, но продолжает службу в морской пехоте уже в должности ее командующего. Об этом он рассказал в обращении, опубликованном на странице корпуса.

По словам Делятицкого, за время его работы корпус прошел важный этап формирования. В подразделении создали органы управления, усилили артиллерию, разведку, инженерные подразделения, логистику и беспилотные возможности. В то же время официального подтверждения нового назначения Сухаревского в приведенных сообщениях не опубликовано. Поэтому на данный момент информация о его переходе на должность командующего морской пехотой основана на данных источников.

Что известно о Вадиме Сухаревском

Вадим Сухаревский — полковник Вооруженных сил Украины и Герой Украины. Он имеет опыт командования боевыми подразделениями и развития беспилотных систем в армии. В 2022 году Сухаревский возглавил 59-ю отдельную мотопехотную бригаду имени Якова Гандзюка. Он руководил ею до 2024 года, после чего получил задание развивать новое направление в ВСУ — беспилотные системы.

В июне 2024 года Сухаревский стал командующим вновь созданными Силами беспилотных систем. Это направление должно было объединить и развивать применение беспилотных технологий в Вооружённых силах Украины. Он оставался на этой должности до 3 июня 2025 года. После этого Сухаревский стал заместителем командующего Оперативным командованием «Восток».

Какой у него опыт

До работы в Силах беспилотных систем Сухаревский служил в различных подразделениях ВСУ, в частности в морской пехоте и десантно-штурмовых войсках. Он занимал командные должности и участвовал в боевых действиях с самого начала российской агрессии против Украины. В частности, 13 апреля 2014 года во время боя вблизи Семеновки в Донецкой области он отдал приказ открыть огонь по российским боевикам, атаковавшим украинских военных. Этот эпизод стал одним из самых известных моментов его военной биографии. В 2022 году Сухаревский получил звание Героя Украины.

Если информация о новом назначении подтвердится официально, Сухаревский будет отвечать за руководство морской пехотой ВМС ВСУ. Это подразделения, которые выполняют боевые задачи на различных направлениях и предъявляют особые требования к подготовке, оснащению и взаимодействию с другими силами обороны. О назначении Вадима Сухаревского сообщили осведомлённые источники.

Новым командиром 10-й отдельной горно-штурмовой бригады «Эдельвейс» назначен майор Тарас Вознюк, ранее занимавший должность командира 25-го отдельного противотанкового батальона 3-го армейского корпуса.

Полковник Дмитрий Савон стал новым командиром 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады. Он сменил на этом посту Михаила Кураха, который возглавлял бригаду с 2025 года и теперь стал начальником штаба 8-го корпуса ДШВ. Савон служит в армии с 2001 года и ранее был командиром батальона и заместителем командира 80-й бригады.

В Украине в каждой бригаде ТрО создали по два батальона беспилотных систем.

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