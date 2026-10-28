Великобритания выделит Украине почти 12 миллиардов евро помощи

Великобритания выделит Украине дополнительный пакет финансовой поддержки в размере 10 миллиардов фунтов стерлингов (примерно 11,9 млрд евро).

Об этом 28 октября сообщил Президент Украины Владимир Зеленский по итогам телефонного разговора с премьер-министром Великобритании.

Согласно договоренности, 7 миллиардов фунтов стерлингов (около 8,4 млрд евро) будут направлены на экономическую поддержку Украины в течение следующих трех лет, а ещё 3 млрд фунтов стерлингов (почти 3,6 млрд евро) — на экспортную поддержку, преимущественно для закупок и поставок вооружения. По словам Зеленского, эта финансовая программа предоставляется в дополнение к ежегодной базовой поддержке со стороны Лондона. В ходе беседы стороны также согласовали дальнейшие шаги по усилению санкционного давления на РФ.

Источник: Президент Украины в Telegram.

В Брюсселе, Бельгия, Европейский Союз готовится убеждать Канаду и Великобританию увеличить поддержку Украины, чтобы сократить прогнозируемый дефицит её финансирования в 70 млрд евро в 2027 году.

МВФ оценил дефицит финансирования Украины до 2029 года. Украина, по предварительной оценке Международного валютного фонда, может столкнуться с дефицитом внешнего финансирования на общую сумму около $54 млрд.

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий во время выступления на министерском круглом столе в рамках ежегодного собрания МВФ и Всемирного банка заявил, что потребность страны во внешнем бюджетном финансировании только на 2027 год составляет более 52 млрд долларов.

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