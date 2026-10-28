Богдан Бенюк рассказал, сколько зарабатывают актеры Театра на Подоле

Художественный руководитель Театра на Подоле и актёр Богдан Бенюк рассказал об уровне зарплат сотрудников и актёров украинских театров. По его словам, Театр на Подоле является муниципальным учреждением, а заработная плата в нем составляет от 16 до 20 тысяч гривен.

Так, по словам Богдана Бенюка, в театрах имени Ивана Франко и Леси Украинки, а также в Национальном академическом театре оперы и балета Украины имени Тараса Шевченко у артистов одинаковые зарплаты. «Например, в театрах Ивана Франко, Леси Украинки и Оперном зарплата одинаковая, потому что они подчиняются Кабинету министров», — пояснил он.

В Театре на Подоле, где Богдан Бенюк является руководителем, зарплаты актеров достигают 20 тыс. грн. В то же время заработная плата уборщицы театра составляет 5–6 тыс. грн.

«Театр на Подоле является муниципальным, у нас зарплата 16–20 тыс. Мы стараемся выплачивать доплаты и премии, если театр зарабатывает средства. А уборщица у нас в театре, знаете, сколько получает? 5–6 тыс. Этот театральный бум сейчас покрывает все расходы театра», — рассказал Бенюк.

Артист поделился этим в интервью «Главкому».

Богдан Бенюк призвал полностью запретить русский язык в Украине.

Внук Богдана Бенюка подрос и уже выше своего знаменитого дедушки.

Сын Бенюка поступил на службу в ВСУ после защиты диссертации.

Читай нас в