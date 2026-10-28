Dyrektor artystyczny Teatru na Podolu i aktor Bogdan Benjuk opowiedział o wysokości wynagrodzeń pracowników i aktorów ukraińskich teatrów. Jak twierdzi, Teatr na Podolu jest placówką miejską, a wynagrodzenie w nim wynosi od 16 do 20 tysięcy hrywien.

Tak więc, jak twierdzi Bogdan Benjuk, w teatrach im. Iwana Franki i Lesi Ukrainki, a także w Narodowym Akademickim Teatrze Opery i Baletu Ukrainy im. Tarasa Szewczenki artyści otrzymują takie same wynagrodzenia. „Na przykład w teatrach im. Iwana Franki, Lesi Ukrainki i w Operze wynagrodzenia są takie same, ponieważ podlegają one Radzie Ministrów” – wyjaśnił.

W Teatrze na Podolu, którego dyrektorem jest Bogdan Benyuk, wynagrodzenia aktorów sięgają 20 tys. hrywien. Jednocześnie wynagrodzenie sprzątaczki teatralnej wynosi 5–6 tys. hrywien.

„Teatr na Podolu jest teatrem miejskim, u nas wynagrodzenie wynosi 16–20 tys. Staramy się wypłacać dodatki i premie, jeśli teatr osiąga zyski. A wiecie, ile zarabia sprzątaczka w naszym teatrze? 5–6 tys. Obecny boom teatralny pokrywa wszystkie wydatki teatru” – powiedział Benyuk.

Artysta podzielił się tym w wywiadzie dla „Glavkomu”.

Bogdan Benyuk wezwał do całkowitego zakazu używania języka rosyjskiego na Ukrainie.

Wnuk Bogdana Benjuka dorósł i jest już wyższy od swojego słynnego dziadka.

Syn Benjuka wstąpił do Sił Zbrojnych Ukrainy po obronie pracy doktorskiej.

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