Синоптики составили прогноз погоды на ноябрь и назвали дату первого снега

Уже с 4 ноября в Украине возможны осадки в виде дождя с мокрым снегом. При этом, по предварительным прогнозам синоптиков, средняя температура воздуха в течение месяца будет соответствовать климатической норме.

По её словам, в конце октября и в начале ноября в Украине изменится направление воздушных потоков.

«С северо-запада начнет поступать более прохладный воздух, что повлияет и на характер осадков, но до 2–3 ноября мы их не ожидаем. А вот начиная с 4 ноября – там уже есть предпосылки для приближения атмосферных фронтов, которые могут нести с собой осадки смешанной фазы», – отметила синоптик.

Она пояснила, что на равнинной территории Украины возможны дожди с мокрым снегом, тогда как в высокогорье Карпат — снег и мокрый снег.

«Это довольно типичная ситуация для ноября, поэтому нужно быть готовыми к таким проявлениям погоды», – подчеркнула синоптик.

Также она добавила, что пока резкого понижения температуры до отрицательных значений не прогнозируется. «По предварительным прогнозам, в ночные часы в начале месяца температура воздуха составит 0–6° тепла, а на юге и востоке страны – до +10°. Днем ожидается 5–10° тепла», – уточнила Птуха.

Что касается предварительного прогноза на весь ноябрь, то, по словам синоптика, последний месяц осени этого года будет в пределах климатической нормы. «Пока что, по расчетам наших специалистов и мировых прогностических центров, ноябрь для нашей территории по температурным показателям ожидается в пределах нормы, то есть каких-либо аномалий пока мы не прогнозируем», — сказала она.

В то же время синоптик напомнила, что точных прогнозов на целый месяц не существует, они носят предварительный характер и требуют уточнения, а наиболее достоверными остаются прогнозы на ближайшие три-пять дней.

«В целом, погода в ноябре постепенно приобретает уже нотки зимнего характера», – подытожила Птуха.

Об этом в

рассказала начальница отдела по связям со СМИ Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.

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Дожди и похолодание охватят часть Украины: прогноз на четверг, 29 октября.

В Украине в течение недели с 26 октября по 1 ноября ожидается теплая погода с высокой влажностью и незначительными колебаниями атмосферного давления. Самые высокие температуры прогнозируются на юге страны, тогда как прохладнее всего будет в Карпатском регионе и местами на севере.

В ноябре в Украине ожидается постепенное похолодание, однако в целом месяц может оказаться теплее климатической нормы. Сильных и продолжительных морозов синоптики не прогнозируют.

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