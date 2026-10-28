«Укрэнерго» ввело почасовые отключения электроэнергии на 29 октября

В четверг, 29 октября, в некоторых областях Украины будут действовать вынужденные меры по ограничению потребления электроэнергии в связи с последствиями массированных российских атак на объекты энергетической инфраструктуры.

Согласно распоряжению системного оператора, с 06:00 до 23:59 будут применяться графики ограничения мощности для промышленных предприятий, а также графики почасовых отключений для всех категорий потребителей в объеме от 1,5 до 2,5 очереди.

В энергетической компании призывают граждан экономно использовать электроэнергию в часы её наличия и следить за обновлениями графиков на официальных ресурсах региональных операторов систем распределения.

Источник: НЭК «Укрэнерго».

Конотоп в Сумской области пятый день остается без электроэнергии после российских ударов. Часть энергетического оборудования уничтожена, а запасов дизельного топлива для генераторов может хватить лишь до 29 октября. Городу необходимо не менее 40 тонн дизельного топлива, чтобы поддерживать работу критически важных объектов.

По состоянию на 28 октября часть потребителей в Донецкой, Сумской и Харьковской областях остается без электроэнергии. Причина — боевые действия и российские атаки на энергетическую инфраструктуру. Энергетики работают круглосуточно, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома и на предприятия.

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