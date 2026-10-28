Wielka Brytania przeznaczy dla Ukrainy prawie 12 miliardów euro pomocy

Wielka Brytania przeznaczy dla Ukrainy dodatkowy pakiet wsparcia finansowego w wysokości 10 miliardów funtów szterlingów (około 11,9 mld euro).

Informację tę podał 28 października prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski po rozmowie telefonicznej z premierem Wielkiej Brytanii.

Zgodnie z porozumieniem 7 miliardów funtów (około 8,4 mld euro) zostanie przeznaczone na wsparcie gospodarcze Ukrainy w ciągu najbliższych trzech lat, a kolejne 3 miliardy funtów (prawie 3,6 mld euro) – na wsparcie eksportu, głównie na zakupy i dostawy uzbrojenia. Według Zełenskiego ten program finansowy jest udzielany dodatkowo do corocznego podstawowego wsparcia ze strony Londynu. Podczas rozmowy strony uzgodniły również dalsze kroki mające na celu wzmocnienie presji sankcyjnej na Rosję.

Źródło: Prezydent Ukrainy w serwisie Telegram.

W Brukseli w Belgii Unia Europejska przygotowuje się do przekonania Kanady i Wielkiej Brytanii do zwiększenia wsparcia dla Ukrainy, aby zmniejszyć prognozowany deficyt jej finansowania w wysokości 70 mld euro w 2027 roku.

MFW oszacował deficyt finansowania Ukrainy do 2029 roku. Według wstępnych szacunków Międzynarodowego Funduszu Walutowego Ukraina może stanąć w obliczu deficytu finansowania zewnętrznego w łącznej wysokości około 54 mld dolarów.

Premier Ukrainy Serhij Korecki podczas wystąpienia na ministerialnym okrągłym stole w ramach corocznego zgromadzenia MFW i Banku Światowego oświadczył, że zapotrzebowanie kraju na zewnętrzne finansowanie budżetowe tylko w 2027 roku wynosi ponad 52 mld dolarów.

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