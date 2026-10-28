По состоянию на среду, 28 октября, официальный курс доллара, установленный Нацбанком, достиг 45,60 гривны. Это новый исторический максимум и очередной антирекорд. Еще в начале октября доллар стоил около 45 гривен, а сейчас на наличном рынке в обменных пунктах его продают уже по 46,05–46,35 гривен. В то же время евро, которое ещё несколько дней назад находилось на отметке 50,95 гривны, немного просело — до 50,85 гривны. Такая разнонаправленная динамика выглядит несколько необычно, но за ней стоят вполне конкретные и объективные процессы в украинской экономике (да и на мировых рынках тоже).

Гривна медленно, но уверенно девальвирует, и это уже не просто колебания, а устойчивая тенденция, которую фиксируют и официальная статистика, и сами украинцы в обменных пунктах. Вопрос, который сейчас волнует всех, от обычных граждан до крупных импортеров, — что происходит с курсом и чего ждать дальше? Политический обозреватель UA.News Никита Трачук вместе с экспертами разбирался в этом вопросе.

Что происходит на рынке: управляемая девальвация, а не обвал

То, что мы наблюдаем последние несколько недель, можно с уверенностью назвать управляемой девальвацией. Это означает, что Национальный банк не просто позволяет гривне падать под давлением рынка, а фактически самостоятельно «ведет» ее вниз: постепенно, контролируемо, с учетом собственных целей.

Еще 26 октября регулятор поднял официальный курс сразу на 33 копейки, и с тех пор доллар обновляет максимумы почти ежедневно. На межбанковском рынке объемы торгов также выросли. Если раньше они составляли около $300–308 млн в день, то сейчас достигают более $330, а местами и $380 млн. При этом, по оценкам участников рынка, Национальный банк ежедневно продает из резервов около $300–350 миллионов, чтобы покрыть спрос, который не удовлетворяют экспортеры.

И вот здесь кроется ключевой парадокс. С одной стороны, НБУ как бы самостоятельно «отпускает» гривну, позволяя ей ослабевать. С другой же — он вынужден расходовать золотовалютные резервы, чтобы этот процесс не вышел из-под контроля.

Экспортеры, увидев, что курс растет, конечно же, не спешат продавать валютную выручку. Они ждут, пока НБУ «покажет стоп» — то есть определит верхний предел, после которого курс откатится или зафиксируется на новом уровне. Из-за этого предложение валюты на рынке сокращается, и регулятору приходится покрывать дефицит собственными резервами. Чем дольше длится эта игра в «ожидание стопа», тем больше национальных резервов тратит НБУ. Счет здесь может исчисляться миллиардами долларов.

Почему же регулятор вообще идет на это? Ответ, как всегда, лежит в плоскости бюджета и макроэкономических потребностей.

Во-первых, девальвация гривны автоматически увеличивает гривневый эквивалент международной помощи, поступающей в долларах и евро. Для Министерства финансов, которое хронически ищет средства на покрытие не менее хронического дефицита бюджета, это очень выгодно: та же сумма в долларах даёт ощутимо больше гривен. Об инфляции, судя по всему, при этом никто не думает.

Во-вторых, ослабление гривны делает украинский экспорт дешевле для иностранных покупателей. В теории это должно поддержать отечественных производителей.

В-третьих, есть чисто технический момент: уже завтра, в четверг, 29 октября, Национальный банк должен принять решение об учетной ставке и обнародовать обновленный макропрогноз. Сейчас ставка, напомним, составляет 16% годовых, и рынок не исключает её повышения до 16,5%. Под такой шаг логично «подвести» и курс — чтобы повышение ставки выглядело обоснованной борьбой с инфляцией, а не просто реакцией на панику.

Но есть и другая сторона. Давление на гривну создают не только действия НБУ, но и вполне объективные, даже фундаментальные факторы. Дефицит внешней торговли Украины остается значительным, импорт (в частности, энергетический) растет, тогда как экспорт страдает от блокады морских портов, коллапса металлургии и последствий войны в целом. Аграрный экспорт также сокращается. В то же время удары по предприятиям не прекращаются, враг систематически «выносит» склады, бизнесу все труднее функционировать, работников «уносит» мобилизация и новые правила бронирования и т. д.

Все это в совокупности создает устойчивый спрос на валюту, который не покрывается предложением. Именно поэтому девальвация — не прихоть регулятора, а скорее вынужденный шаг, позволяющий избежать резкого обвала и сохранить хоть какую-то управляемость процесса.



Почему евро дешевеет, а доллар дорожает: мировая пара

Разнонаправленная динамика доллара и евро по отношению к гривне — не украинская особенность, а отражение того, что происходит на мировом валютном рынке. Евро ослабевает по отношению к доллару: если ещё несколько дней назад пара евро/доллар стоила 1,1162, то сейчас — 1,1145. Это означает, что доллар укрепляется не только по отношению к гривне, но и к евро. Соответственно, гривна, которая следует за долларом, автоматически ослабевает по отношению к нему, но по отношению к евро может даже немного укрепляться. Именно поэтому официальный курс евро 28 октября снизился на 10 копеек — до 50,85 гривны.

Для рядового украинца это означает, что ориентироваться стоит прежде всего на доллар: не только потому, что он традиционно является мерилом стоимости и сбережений, но и потому, что именно доллар сейчас определяет валютный тренд. Если доллар на мировом рынке продолжит укрепляться, гривна будет ослабевать по отношению к нему даже без дополнительных усилий НБУ. Если же евро начнет отвоевывать позиции, курс гривны к европейской валюте может стабилизироваться или даже пойти вниз.

На наличном рынке эти процессы отражаются с некоторым запаздыванием и по своей собственной логике. Разница между официальным курсом и тем, по которому реально можно купить валюту, составляет около 50–60 копеек, а иногда и больше. Это нормальная рыночная реакция на ожидания дальнейшего роста: банки и обменные пункты закладывают в цену риски и, разумеется, собственную маржу.



Мнения экспертов



Экономический эксперт Юрий Гаврилечко отмечает: с курсом все нормально, он падает. Более того: по мнению эксперта, так и должно быть.

«У нас постоянно растет отрицательное сальдо внешней торговли на фоне роста косвенного налогообложения (усиления регулирования) внутри страны и отсутствия помощи со стороны государства бизнесу, который сейчас страдает от ракетных и дронных атак, уничтожающих складские запасы товаров и производственные мощности. Хуже того: бизнес готовится к существенному сокращению работы или закрытию через месяц, поскольку с 4 декабря не сможет работать во время воздушной тревоги из-за отсутствия укрытий, которые государство не строило все годы войны и которые обязало создать предпринимателей, выделив на это менее 3 месяцев, что нереально в прямом смысле слова.

Вот курс и демонстрирует первые результаты такой политики. А добавьте к этому ещё и налогообложение посылок, что приведёт к росту розничных цен на импорт. Соответственно, нас ждёт и дальнейшая девальвация гривны, которую периодически будет останавливать НБУ. Но на это будут влиять и объемы международных кредитов, которые будут поступать в Украину. Они также будут стабилизировать курс гривны. Что касается следующего года — девальвация нужна правительству, чтобы выполнять план по налоговым поступлениям. Поэтому его действия будут направлены на раздувание этого процесса, но в пределах бюджетных показателей», — отметил Юрий Гаврилечко.

Экономист, директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин уверен, что ничего страшного не происходит. Более того: эксперт считает, что ситуация даже лучше, чем должна была быть.

«Все, кто переживает из-за курса валют, — возьмите бюджет на 2026 год и посмотрите макроэкономические прогнозы. Тогда мы поймём, что среднегодовой курс установлен на уровне 45,7 грн. Что это означает? Это означает, что теоретически мы должны были достичь этого курса ещё где-то в июне. Сейчас же, извините, конец октября. То есть курс у нас даже более устойчивый, чем это планировалось в проекте бюджета на 2026 год. Поэтому никакой трагедии лично я здесь не вижу. Пока партнеры дают деньги, у НБУ будет ресурс, чтобы удерживать курс. А чтобы узнать, каким будет курс в дальнейшем и какие здесь прогнозы, нужно открыть проект бюджета на 2027 год и посмотреть, что там написано. Средний курс заложен на уровне 47,1 грн, с постепенным ростом до 48,3 грн к концу года. Вот вам и ответ», — сказал Олег Пендзин.



Подводя итог, ситуация с курсом валют на конец октября выглядит тревожно, но пока не катастрофически. Гривна девальвирует, но это происходит контролируемо, по инициативе и под надзором НБУ. Официальный курс доллара обновил исторический максимум — 45,60 гривен — и пока нет никаких признаков того, что этот тренд в ближайшее время развернется. В то же время евро немного просел, что является скорее следствием мировых колебаний, чем украинской политики.

Для украинцев главный вывод прост: ориентироваться следует на доллар. Также стоит готовиться к тому, что в ближайшие недели курс может колебаться в пределах 45,5–46,5 гривен. Резкого обвала никто из участников рынка не прогнозирует, но базовый сценарий предполагает постепенное ослабление гривны до примерно 46 гривен за доллар к концу года (в пессимистических прогнозах — до 47). Но многое будет зависеть от того, удастся ли Украине получить международное финансирование в обещанных объемах, разблокируется ли экспорт, каким будет решение НБУ по учетной ставке 29 октября и т. д.

Пока же имеем то, что имеем. А именно — управляемую девальвацию, которая, к сожалению, больно бьет по кошелькам, но пока не превратилась в неуправляемый обвал.

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