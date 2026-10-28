W środę, 28 października, oficjalny kurs dolara ustalony przez Narodowy Bank Ukrainy osiągnął poziom 45,60 hrywny. To nowy rekord historyczny i kolejny antyrekord. Jeszcze na początku października dolar kosztował około 45 hrywien, a obecnie na rynku gotówkowym w kantorach sprzedaje się go już po 46,05–46,35 hrywny. Jednocześnie euro, które jeszcze kilka dni temu utrzymywało się na poziomie 50,95 hrywny, nieco straciło na wartości — do 50,85 hrywny. Taka zróżnicowana dynamika wydaje się nieco nietypowa, ale kryją się za nią całkiem konkretne i obiektywne procesy zachodzące w ukraińskiej gospodarce (a także na rynkach światowych).

Hrywna powoli, ale zdecydowanie traci na wartości i nie są to już tylko wahania, lecz trwała tendencja, którą odnotowują zarówno oficjalne statystyki, jak i sami Ukraińcy w kantorach. Pytanie, które obecnie nurtuje wszystkich – od zwykłych obywateli po dużych importerów – brzmi: co dzieje się z kursem walutowym i czego należy się spodziewać w przyszłości? Komentator polityczny serwisu UA.News Mykyta Trachuk wraz z ekspertami przeanalizował tę kwestię.

Co dzieje się na rynku: kontrolowana dewaluacja, a nie załamanie

To, co obserwujemy od kilku ostatnich tygodni, można z całą pewnością nazwać kontrolowaną dewaluacją. Oznacza to, że Narodowy Bank Ukrainy nie tylko pozwala hrywnie tracić na wartości pod presją rynku, ale faktycznie samodzielnie „prowadzi” ją w dół: stopniowo, w sposób kontrolowany, mając na uwadze własne cele.

Już 26 października organ regulacyjny podniósł oficjalny kurs od razu o 33 kopiejki, a od tego czasu dolar osiąga nowe maksima niemal codziennie. Na rynku międzybankowym wzrosły również wolumeny obrotu. Jeśli wcześniej wynosiły one około 300–308 mln dolarów dziennie, to obecnie sięgają ponad 330, a miejscami nawet 380 mln dolarów. Jednocześnie, według szacunków uczestników rynku, Narodowy Bank Ukrainy codziennie sprzedaje z rezerw około 300–350 mln dolarów, aby zaspokoić popyt, którego nie zaspokajają eksporterzy.

I właśnie w tym tkwi kluczowy paradoks. Z jednej strony NBU rzekomo samodzielnie „poluzowuje” kurs hrywny, pozwalając jej na osłabienie. Z drugiej zaś strony jest zmuszony do wydatkowania rezerw złota i walut, aby proces ten nie wymknął się spod kontroli.

Eksporterzy, widząc, że kurs rośnie, oczywiście nie spieszą się ze sprzedażą wpływów walutowych. Czekają, aż NBU „wskazuje stop” – czyli wyznaczy górną granicę, po przekroczeniu której kurs cofnie się lub ustabilizuje na nowym poziomie. Z tego powodu podaż waluty na rynku maleje, a organ regulacyjny musi pokrywać deficyt własnymi rezerwami. Im dłużej trwa ta gra w „oczekiwanie na stop”, tym więcej rezerw krajowych zużywa NBU. Kwota ta może sięgać nawet miliardów dolarów.

Dlaczego więc organ regulacyjny w ogóle się na to decyduje? Odpowiedź, jak zawsze, leży w płaszczyźnie budżetu i potrzeb makroekonomicznych.

Po pierwsze, dewaluacja hrywny automatycznie zwiększa hrywnowy ekwiwalent pomocy międzynarodowej, która napływa w dolarach i euro. Dla Ministerstwa Finansów, które nieustannie poszukuje środków na pokrycie równie chronicznego deficytu budżetowego, jest to bardzo korzystne: ta sama kwota w dolarach daje znacznie więcej hrywien. O inflacji, jak się wydaje, nikt przy tym nie myśli.

Po drugie, słabsza hrywna sprawia, że ukraiński eksport staje się tańszy dla zagranicznych nabywców. Teoretycznie powinno to wesprzeć krajowych producentów.

Po trzecie, istnieje kwestia czysto techniczna: już jutro, w czwartek 29 października, Narodowy Bank Ukrainy ma podjąć decyzję w sprawie stopy rezerwowej i opublikować zaktualizowaną prognozę makroekonomiczną. Obecnie stopa, przypomnijmy, wynosi 16% w skali roku, a rynek nie wyklucza jej podwyższenia do 16,5%. Logiczne byłoby „dopasowanie” do tego kroku kursu walutowego – tak, aby podwyżka stopy procentowej wyglądała na uzasadnioną walkę z inflacją, a nie tylko na reakcję na panikę.

Jest jednak też druga strona medalu. Presję na hrywnę wywierają nie tylko działania NBU, ale także całkowicie obiektywne, a nawet fundamentalne czynniki. Deficyt w handlu zagranicznym Ukrainy pozostaje znaczny, import (zwłaszcza energii) rośnie, podczas gdy eksport cierpi z powodu blokady portów morskich, załamania się przemysłu metalurgicznego oraz ogólnych skutków wojny. Spada również eksport produktów rolnych. Jednocześnie nie ustają naloty na przedsiębiorstwa, wróg systematycznie „niszczy” magazyny, firmom coraz trudniej jest funkcjonować, a pracowników „wyciąga” mobilizacja i nowe zasady rezerwacji itp.

Wszystko to razem tworzy stały popyt na walutę, którego nie pokrywa podaż. Właśnie dlatego dewaluacja nie jest kaprysem organu regulacyjnego, a raczej krokiem wymuszonym, który pozwala uniknąć gwałtownego załamania i zachować przynajmniej pewną kontrolę nad procesem.



Dlaczego euro traci na wartości, a dolar zyskuje: para walutowa na rynku światowym

Różnorodna dynamika dolara i euro względem hrywny nie jest specyfiką Ukrainy, lecz odzwierciedleniem tego, co dzieje się na światowym rynku walutowym. Euro traci na wartości względem dolara: jeśli jeszcze kilka dni temu kurs euro do dolara wynosił 1,1162, to obecnie wynosi 1,1145. Oznacza to, że dolar umacnia się nie tylko względem hrywny, ale także względem euro. W związku z tym hrywna, która podąża za dolarem, automatycznie traci na wartości względem niego, ale względem euro może nawet nieco zyskać. Właśnie dlatego 28 października oficjalny kurs euro spadł o 10 kopiejek — do 50,85 hrywny.

Dla przeciętnego Ukraińca oznacza to, że warto kierować się przede wszystkim kursem dolara: nie tylko dlatego, że tradycyjnie jest on miarą wartości i oszczędności, ale także dlatego, że to właśnie dolar wyznacza obecnie trend walutowy. Jeśli dolar na rynku światowym będzie nadal umacniał się, hrywna będzie tracić na wartości w stosunku do niego nawet bez dodatkowych działań ze strony NBU. Jeśli natomiast euro zacznie odzyskiwać pozycję, kurs hrywny względem europejskiej waluty może się ustabilizować, a nawet spaść.

Na rynku gotówkowym procesy te odzwierciedlają się z pewnym opóźnieniem i według własnej logiki. Różnica między kursem oficjalnym a tym, po którym faktycznie można kupić walutę, wynosi około 50–60 kopiejek, a czasem nawet więcej. Jest to normalna reakcja rynkowa na oczekiwania dalszego wzrostu: banki i kantory uwzględniają w cenie ryzyko oraz, oczywiście, własną marżę.



Opinie ekspertów



Ekspert ekonomiczny Jurij Hawryleczko zauważa: z kursem wszystko jest w porządku, spada on. Co więcej: zdaniem eksperta tak właśnie powinno być.

„W naszym kraju stale rośnie ujemne saldo handlu zagranicznego na tle wzrostu opodatkowania pośredniego (wzrostu regulacji) w kraju oraz braku pomocy ze strony państwa dla biznesu, który obecnie cierpi z powodu ataków rakietowych i dronowych, niszczących zapasy towarów w magazynach oraz moce produkcyjne. Co gorsza: przedsiębiorstwa przygotowują się do znacznego ograniczenia działalności lub zamknięcia w ciągu miesiąca, ponieważ od 4 grudnia nie będzie mógł funkcjonować podczas alarmu powietrznego z powodu braku schronów, których państwo nie budowało przez wszystkie lata wojny, a których stworzenie nakazało przedsiębiorcom, dając im na to mniej niż 3 miesiące, co jest całkowicie nierealne.

Oto kurs walutowy pokazuje pierwsze skutki takiej polityki. Dodajmy do tego jeszcze opodatkowanie przesyłek, co doprowadzi do wzrostu cen detalicznych towarów importowanych. W związku z tym będziemy mieli do czynienia z dalszą dewaluacją hrywny, którą NBU będzie okresowo hamować. Jednak wpływ na to będą miały również wolumeny międzynarodowych kredytów, które będą napływać na Ukrainę. One również będą stabilizować kurs hrywny. Jeśli chodzi o przyszły rok — dewaluacja jest potrzebna rządowi, aby zrealizować plan dotyczący wpływów podatkowych. Dlatego jego działania będą ukierunkowane na podsycanie tego procesu, ale w granicach wskaźników budżetowych” — zauważył Jurij Hawryleczko.

Ekonomista i dyrektor Klubu Dyskusyjnego ds. Gospodarki Oleg Pendzin jest przekonany, że nie dzieje się nic strasznego. Co więcej: ekspert uważa, że sytuacja jest nawet lepsza, niż powinna być.

„Wszyscy, którzy martwią się kursem walutowym — weźcie budżet na rok 2026 i spójrzcie na prognozy makroekonomiczne. Wtedy zrozumiemy, że średni roczny kurs ustalono na poziomie 45,7 hrywny. Co to oznacza? Oznacza to, że teoretycznie ten kurs powinniśmy osiągnąć już gdzieś w czerwcu. A teraz, przepraszam, mamy koniec października. Czyli nasz kurs jest nawet silniejszy niż zakładano w projekcie budżetu na rok 2026. Dlatego osobiście nie widzę tu żadnej tragedii. Dopóki partnerzy przekazują środki, NBU będzie dysponować zasobami pozwalającymi na utrzymanie kursu. Aby dowiedzieć się, jaki będzie kurs w przyszłości i jakie są prognozy, należy otworzyć projekt budżetu na rok 2027 i sprawdzić, co tam jest napisane. Średni kurs został ustalony na poziomie 47,1 UAH, z stopniowym wzrostem do 48,3 UAH do końca roku. Oto odpowiedź” — powiedział Oleg Pendzin.



Podsumowując, sytuacja kursowa na koniec października wygląda niepokojąco, ale na razie nie jest katastrofalna. Hrywna traci na wartości, ale dzieje się to w sposób kontrolowany, z inicjatywy i pod nadzorem NBU. Oficjalny kurs dolara osiągnął historyczne maksimum — 45,60 hrywny — i na razie nic nie wskazuje na to, by trend ten miał się w najbliższym czasie odwrócić. Jednocześnie euro nieco straciło na wartości, co jest raczej konsekwencją światowych wahań niż polityki Ukrainy.

Dla Ukraińców główny wniosek jest prosty: należy kierować się kursem dolara. Warto również przygotować się na to, że w najbliższych tygodniach kurs może wahać się w przedziale 45,5–46,5 hrywny. Żaden z uczestników rynku nie przewiduje gwałtownego załamania, ale scenariusz bazowy zakłada stopniowe osłabienie hrywny do około 46 hrywien za dolara do końca roku (w prognozach pesymistycznych – do 47). Wiele będzie jednak zależało od tego, czy Ukrainie uda się pozyskać międzynarodowe finansowanie w obiecanych kwotach, czy zostanie odblokowany eksport, jaka będzie decyzja NBU w sprawie stopy rezerwowej 29 października itp.

Na razie mamy to, co mamy. A mianowicie — kontrolowaną dewaluację, która niestety mocno uderza w portfele, ale jak dotąd nie przerodziła się w niekontrolowany krach.

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