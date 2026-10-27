W obwodzie lwowskim odbędzie się proces kierowcy, który uderzył żołnierza TCC drewnianą pałką

W obwodzie lwowskim kierowca mikrobusu podczas kontroli dokumentów ewidencyjnych uderzył żołnierza z terytorialnego centrum rekrutacji i wsparcia społecznego (TCR i WS) drewnianą pałką w głowę. Mężczyźnie postawiono zarzuty, a sąd nakazał mu całodobowy areszt domowy.

Do zdarzenia doszło 23 października około godziny 7:30 w pobliżu domu nr 66 przy ulicy Trakt Hlynianskyj we wsi Lysynychi w powiecie lwowskim.

Zgodnie z materiałami sprawy żołnierz, który należał do grupy alarmowej, zatrzymał minibus Mercedes-Benz Sprinter w celu sprawdzenia dokumentów wojskowych kierowcy.

Podczas kontroli między mężczyznami doszło do słownej sprzeczki. Według wersji śledztwa kierowca wyjął z wnętrza pojazdu drewnianą pałkę i uderzył żołnierza w potylicę.

U poszkodowanego zdiagnozowano stłuczenie głowy. Uraz zakwalifikowano jako lekkie uszkodzenie ciała.

Tego samego dnia kierowcy postawiono zarzut na podstawie części drugiej artykułu 350 Kodeksu karnego Ukrainy. Chodzi o umyślne spowodowanie lekkich lub średnich obrażeń ciała funkcjonariuszowi w związku z wykonywaniem przez niego obowiązków służbowych.

24 października sąd rozpatrzył wniosek śledczego o zastosowanie środka zabezpieczającego. Prokurator poparła wniosek, a podejrzany i jego obrońca nie zgłosili sprzeciwu wobec zastosowania aresztu domowego.

Sąd nakazał podejrzanemu całodobowy areszt domowy do 23 grudnia 2026 r. włącznie.

W tym okresie mężczyźnie zabroniono opuszczania miejsca zamieszkania. Ponadto jest on zobowiązany do:

stawiać się na wezwanie śledczego, prokuratora lub sądu;

powiadamiać o zmianie miejsca zamieszkania;

złożyć dokumenty uprawniające do wyjazdu za granicę.

Orzeczenie wydał Sąd Rejonowy Lychakiv we Lwowie.

Informuje o tym postanowienie Sądu Rejonowego Lychakivskiego we Lwowie.

Wcześniej Sąd Miejsko-Rejonowy w Slavucie w obwodzie chmielnickim pociągnął do odpowiedzialności administracyjnej kobietę, która rzuciła kamieniem w pracownika terytorialnego centrum rekrutacji i wsparcia społecznego, ale trafiła w radiowóz i rozbiła szybę. Sąd uznał kobietę za winną drobnego chuligaństwa, nakładając na nią grzywnę w wysokości 85 hrywien, a także zobowiązał ją do uiszczenia opłaty sądowej w wysokości 665,60 hrywien.

W Aleksandrii sąd uznał za winnego 36-letniego mieszkańca miasta, który administrował społecznością na Telegramie i rozpowszechniał w niej informacje o działalności terytorialnych centrów rekrutacyjnych. Mężczyzna został skazany za utrudnianie legalnej działalności Sił Zbrojnych Ukrainy w okresie wyjątkowym na podstawie części 1 art. 114-1 Kodeksu karnego Ukrainy. Oskarżenie w sądzie poparli prokuratorzy.

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