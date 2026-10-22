В Олександрії засудили чоловіка, який публікував маршрути ТЦК і поліції в Telegram

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В Олександрії суд визнав винним 36-річного місцевого жителя, який адміністрував Telegram-спільноту та поширював у ній інформацію про діяльність територіальних центрів комплектування. Чоловіка засудили за перешкоджання законній діяльності Збройних сил України в особливий період за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України. Обвинувачення в суді підтримували прокурори.

За даними прокуратури, чоловік керував Telegram-спільнотою «Погода у Яблуневому саду», яка налічувала понад 4,4 тисячі учасників. Попри назву, замість прогнозів погоди там публікували відомості про місця вручення повісток, розташування та маршрути пересування представників ТЦК та СП і поліцейських в Олександрії та навколишніх населених пунктах.

Для маскування повідомлень учасники використовували слова «дощ», «хмарно» та «град». За ними стояли конкретні локації проведення мобілізаційних заходів.

Адміністратор забезпечував роботу спільноти, контролював її наповнення та закликав учасників повідомляти про появу представників ТЦК та СП із зазначенням місця. Водночас сторонні дописи й рекламу видаляв, а за порушення встановлених ним правил попереджав про блокування.

Поширення таких відомостей давало військовозобов’язаним можливість уникати оповіщення та створювало перешкоди для проведення мобілізаційних заходів.

У суді чоловік повністю визнав вину та щиро розкаявся. Суд призначив йому п’ять років позбавлення волі зі звільненням від відбування покарання з випробуванням на один рік. На засудженого покладено обов’язки періодично з’являтися до органу пробації та повідомляти про зміну місця проживання, роботи або навчання. Про це повідомляє Кіровоградська обласна прокуратура. Стрілянина в Печерському ТЦК: підозрюваного взяли під варту без застави. Суд розгляне справу щодо смерті мобілізованого під час перевезення до Києва. У будівлі Печерського територіального центру комплектування та соціальної підтримки у Києві 19 жовтня сталася стрілянина. За попередніми даними, вогонь відкрив чоловік, якого перед цим доставили до установи за порушення законодавства про мобілізацію. Зловмисника затримали на місці події. Правоохоронці повідомили про підозру 41-річному киянину, який 19 жовтня влаштував стрілянину у будівлі Печерського районного ТЦК та СП у Києві. Йому загрожує довічне позбавлення волі.

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